Dowladda Soomaaliya ayaa si adag u cambaareysay "xasuuqa iyo go’doominta" ay sheegtay in Israa'iil ay ka waddo marinka Qaza, iyadoo Wasiirka Arrimaha Dibadda uu shirka Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ka jeediyay baaq degdeg ah oo ku aaddan in wax laga qabto xaaladda.
Baaqan ayaa yimid xilli ay Wasaaradda Caafimaadka ee Qaza shaacisay in ugu yaraan 47 qof oo kale, oo ay ku jiraan lix wariye, lagu dilay weerarro cusub oo Israa'iil ay ka fulisay deegaanno kala duwan oo marinkaas ka tirsan.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaan Cabdi Cali, oo ka hadlayay magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Carabiya, ayaa dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo xabbadda, la ilaaliyo dadka rayidka ah, gargaar bini'aadannimo oo aan shuruud lahayn la gaarsiiyo Qaza, isla markaana la taageero xalka labada dowladood oo ay Falastiiniyiintu ku helayaan dal madax-bannaan oo caasimaddiisu tahay Bariga Qudus.
Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmay iyadoo tirakoobyadii ugu dambeeyay ee kasoo baxay Qaza ay muujinayaan sawir argagax leh.
Warbixinnada ayaa xaqiijiyay in 20 ka mid ah 47-da qof ee dhintay lagu beegsaday gudaha Xarunta Caafimaadka Nasser ee magaalada Khan Younis.
Sidoo kale, weriye Xasan Duuhaan ayaa ka mid noqday suxufiyiinta lagu dilay weerarrada cusub.
Tirada guud ee dhimashada Falastiiniyiinta tan iyo bishii Oktoobar 2023 ayaa hadda ka badan 62,744 qof, halka dhaawacu uu kor u dhaafay 158,259.
Dhinaca kale, Qaramada Midoobay ayaa iyana ka digtay in maamulka Israa'iil uu weli caqabado iyo xannibaado ku hayo gaadiidka gargaarka ee galaya Qaza, taasoo sii adkeyneysa howlaha nafo-badbaadinta ah ee loogu gurmanayo dadka dhibaataysan. Isku-darka baaqa Soomaaliya iyo tirakoobyadan cusub ayaa muujinaya culayska sii kordhaya ee saaran beesha caalamka si ay tallaabo uga qaaddo xaaladda Qaza.