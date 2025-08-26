CAALAMKA
2 daqiiqo akhris
Soomaaliya oo ku baaqday in la joojiyo 'xasuuqa' Qaza
Tirada guud ee dhimashada Falastiiniyiinta tan iyo bishii Oktoobar 2023 ayaa hadda ka badan 62,744 qof, halka dhaawacu uu kor u dhaafay 158,259.
Soomaaliya oo ku baaqday in la joojiyo 'xasuuqa' Qaza
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaan Cabdi Cali. / User Upload
26 Agoosto 2025

Dowladda Soomaaliya ayaa si adag u cambaareysay "xasuuqa iyo go’doominta" ay sheegtay in Israa'iil ay ka waddo marinka Qaza, iyadoo Wasiirka Arrimaha Dibadda uu shirka Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) ka jeediyay baaq degdeg ah oo ku aaddan in wax laga qabto xaaladda.

Baaqan ayaa yimid xilli ay Wasaaradda Caafimaadka ee Qaza shaacisay in ugu yaraan 47 qof oo kale, oo ay ku jiraan lix wariye, lagu dilay weerarro cusub oo Israa'iil ay ka fulisay deegaanno kala duwan oo marinkaas ka tirsan.

Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya, Cabdisalaan Cabdi Cali, oo ka hadlayay magaalada Jeddah ee dalka Sacuudi Carabiya, ayaa dalbaday in si degdeg ah loo joojiyo xabbadda, la ilaaliyo dadka rayidka ah, gargaar bini'aadannimo oo aan shuruud lahayn la gaarsiiyo Qaza, isla markaana la taageero xalka labada dowladood oo ay Falastiiniyiintu ku helayaan dal madax-bannaan oo caasimaddiisu tahay Bariga Qudus.

Hadalka wasiirka ayaa ku soo beegmay iyadoo tirakoobyadii ugu dambeeyay ee kasoo baxay Qaza ay muujinayaan sawir argagax leh.

Sheekooyin Kale

Warbixinnada ayaa xaqiijiyay in 20 ka mid ah 47-da qof ee dhintay lagu beegsaday gudaha Xarunta Caafimaadka Nasser ee magaalada Khan Younis.

Sidoo kale, weriye Xasan Duuhaan ayaa ka mid noqday suxufiyiinta lagu dilay weerarrada cusub.

Tirada guud ee dhimashada Falastiiniyiinta tan iyo bishii Oktoobar 2023 ayaa hadda ka badan 62,744 qof, halka dhaawacu uu kor u dhaafay 158,259.

Dhinaca kale, Qaramada Midoobay ayaa iyana ka digtay in maamulka Israa'iil uu weli caqabado iyo xannibaado ku hayo gaadiidka gargaarka ee galaya Qaza, taasoo sii adkeyneysa howlaha nafo-badbaadinta ah ee loogu gurmanayo dadka dhibaataysan. Isku-darka baaqa Soomaaliya iyo tirakoobyadan cusub ayaa muujinaya culayska sii kordhaya ee saaran beesha caalamka si ay tallaabo uga qaaddo xaaladda Qaza.

XIGASHO:TRT SOMALI
Raadi Warar Kale
Suudaan oo weerar ka dhacay xuduudka ku eedeysay ciidamada taabacsan Khalifa Xaftar ee Liibiya
Ben-Gvir oo xoog ku galay masjidka Al-Aqsa, maalin uun kadib markii xayiraadda lagu soo rogay
Turkiga oo ka tacsiyeynaya dadkii ku dhintay weerarka lagu qaaday dugsi ku yaal dalka Austria
Wasiirka Difaaca Turkiga: Waxaan sii wadeynaa dadaallada si xabbad-joojin waarta looga gaaro Yukrayn
Turkiga oo sheegay in uu si dhow ula socdo muwaadiniintiisa saaran markabka gargaarka ee Madleen
Cadaadiska adduunka oo sii kordhaya ka dib markii Israa'iil ay ka hor istaagtay markab gargaar: Qaza
Madaxweynaha Turkiga Erdogan oo Ummadda Ugu Hambalyeeyey Ciidda Udxiyada
MW Erdogan oo muslimiinta ugu hambalyeeyey Ciidda Udxiyada, dhambaal tacsi ahna u diray reer Qaza
Wasiirrada Turkiga iyo Mareykanka oo ka wadahadlay wadaxaajoodyada nabadeed ee Ukraine
Erdogan: Wadahadallada Ruushka iyo Ukraine ee Istanbul waa guul muhiim ah
Wareegga labaad ee wada-hadallada nabadeed ee Ruushka iyo Ukraine oo ka furmay Istanbul
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Suudaan oo kala diray xukuumaddii ku-meelgaarka ahayd
Turkiga: Waxaan diyaar u nahay inaan fududeyno wada-hadallada nabadda Ruushka - Ukraine;Wasiir Fidan
Liibiya: Nin laga celiyey inuu raaco safarka xajka balse diyaaraddii ay laba jeer cilladowday
Masar, Tuuniisiya, iyo Aljeeriya oo baaq u diray dhinacayada isku haya Liibiya
Daalaco TRT Global. Nala wadaag aragtidaada!
Contact us