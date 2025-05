Afhayeenka xisbiga talada haya ee AK Party, Ömer Çelik, ayaa Isniintii ku sheegay bartiisa X in hoggaaminta adag ee Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, oo salka ku haysa aragti cad iyo siyaasad qaran, ay tahay waxa horseeday wejigan cusub ee dalka.

“Dadaalka uu Turkigu ugu jiro helidda ‘mustaqbal ka maran argagixiso” wuxuu galay marxalad xasaasi ah, iyadoo is-afgarad siyaasadeed iyo midnimo qaran ay xoojinayaan difaaca gudaha dalka, waxaana hoggaaminaya Madaxweyne Erdoğan iyo hoggaamiyaha xisbiga MHP, Devlet Bahçeli” ayuu yiri Afhayeenka xisbiga AK Party, Ömer Çelik.

Çelik wuxuu intaas ku daray in baaqii taariikhiga ahaa ee Guddoomiyaha Xisbiga MHP, Devlet Bahçeli, iyo doorkiisa hogaamineed ee dhacdooyinkii u dambeeyay ay si weyn u xoojiyeen midnimada gudaha ee dalka — isagoo arrintan ku tilmaamay mid xoojinaysa "difaaca gudaha".

Afhayeenka xisbiga AK Party wuxuu carabka ku adkeeyay in is-dhexgalka siyaasadeed ee u dhexeeya xisbiyada kala duwan, oo ku dhisan wada-tashi iyo is-qaddarin, ay horseedeen in dimoqraadiyaddu noqoto xalka rasmiga ah ee xal-u-helidda dhibaatooyinka.

Mustaqbal Ka Maran Argagixiso

Isagoo tixraacaya bayaankii dhawaan laga soo saaray Jasiiradda Imrali, Çelik wuxuu xusay in go’aanka PKK ee ahaa in la kala diro hubkana ay dhigaan uu yahay tallaabo taariikhi ah oo lagu gaarayo mustaqbal aan argagixiso lahayn. Wuxuu carabka ku dhuftay in tani tahay isbedel muhiim ah oo haddii si buuxda loo hirgeliyo noqon karta billow cusub oo taariikhi ah.

Si kastaba ka ahaatee, wuxuu ka hoosta ka xarriiqay in ay tahay in go’aankan uu noqdo mid si buuxda loo fuliyo, isagoo yiri: “Go’aanka kala dirista iyo hub ka-dhigista waa in loo fuliyo si dhab ah oo dhammaystiran, iyadoo dhammaan laamaha PKK, garabyadeeda iyo waaxyada sharci darrada ah aanan laga kala tegin” isagoo raaciyey in “markaas uun ay keeni doonto isbeddel dhab ah”.

Wuxuu xusay in hay’adaha dowladda ay si dhow ula socon doonaan tallaabo kasta oo arrintan la xiriirta, kormeer buuxana ku sameyn doonaan, islamarkaana wax walba oo ka soo kordha si joogto ah loogu gudbin doono Madaxweyne Erdoğan.

Çelik wuxuu hoosta ka xariiqay in hirgelinta go’aankan ay muhiim tahay in laga fuliyo gudaha dalka iyo dibaddiisaba. Haddii si sax ah loo fuliyo, wuxuu sheegay in arrintani ay hor istaagi karto xeeladaha gumeysiga ee muddo dheer uga faa’iideysanayay ururrada argagixisada sidii wakiil ciidan oo ku lug leh colaadaha gobolka.

Midnimo Qaran iyo Aqoonsi Wadaag

Wuxuu caddeeyay in aragtida “Turkiga oo ka maran argagixiso” aysan kaliya noqon doonin guul amni, balse ay sidoo kale dib u soo nooleyn doonto waddooyinka dimoqraadiyadda waddanka, gaar ahaan xilli nidaamyada siyaasadeed ee caalamku ay wajahayaan caqabado qoto dheer. Wuxuu ku dooday in dimuqraadiyadda, muuqaalka siyaasadeed iyo wadajirka qaran ee Turkiga dhammaan la xoojin doono.

“Arrintani waxay damaanad qaadaysaa in wakiillada shacabka, gaar ahaan Golaha Baarlamaanku, ay si buuxda u gutaan doorkooda,” ayuu yiri. “Waxaa xoogeysan doona fahamka ah in Jamhuuriyaddeenu tahay geedka ay wada harsanayaan dhammaan muwaadiniinta, iyo in dimoqraadiyaddu tahay saldhigga xallinta dhibaato kasta,” ayuu sii raaciyey hadalkiisa.

Wuxuu intaas ku daray, “Iyadoo la wadaagayo dareenka taariikh, masiir iyo muwaadinimo, mustaqbalkeenna waxaa lagu dhisi doonaa aasaasyo sharci ah oo xoog leh.”

Çelik wuxuu ku celiyay in hadafka ah “Turkiga oo ka maran argagixiso” uu noqdo mid si buuxda, dhab ah oo aan tanaasul lahayn loo gaaro. “Guushaas waxay ka dhigan tahay in dhammaan muwaadiniinta — iyadoon loo eegin asal, qoomiyad ama madhab — ay iyagu noqon doonaan kuwa dhab ahaan guuleysta.”

Wuxuu kusoo xiray farriin midnimo qaran ah: “Xitaa haddii magacyadeennu kala duwan yihiin, magaca guud ee aan wadaagno waa Jamhuuriyadda Turkiga.”

Çelik wuxuu adkeeyay in mabaadi’da aasaasiga ah ee dowladda Turkiga iyo qiyamka dadkeedu aysan marnaba noqon doonin wax laga wada xaajoodo. “Lama qaadin, mana la qaadi doono tallaabo wax u dhimaysa qiyamkaas,” ayuu yiri.

Wuxuu kusoo gabagabeeyay in aragtida “Turkiga oo ka maran argagixiso” ay tahay tiir istiraatiiji ah oo ka mid ah yoolalka Madaxweyne Erdoğan ee “Qarniga Turkiga.”

“Bulshadeenu yeysan ka baqin, Jamhuuriyadda Turkigu si buuxda ayey gacanta ugu haysaa ajandayaasheeda,” ayuu yiri Çelik.

Ururka PKK oo Xubnihiisa Kala-diray

Ururka PKK, oo muddo dheer loo arkayay mid halis weyn oo amni u ah Turkiga, ayaa shaaciyey inay kala dirayaan xubnahooda isla markaana hubka dhigayaan.

Muddo ku dhow afar iyo toban sano, ururka PKK wuxuu mas’uul ka ahaaa dilka kumaan qof oo iskugu jira caruur, haween iyo rag.

Ururkan waxaa si rasmi ah argagixiso ugu aqoonsan dalal ay ka mid yihiin Turkiga, Midowga Yurub, Mareykanka, NATO iyo dhowr waddan oo kale.

Go’aankan lagu dhawaaqay kadib shir uu ururku ku yeeshay waqooyiga Ciraaq 5–7 Maayo, wuxuu calaamad u yahay burburka urur si weyn loo cambaareeyay oo muddo dheer dhiig daadinayey.

Dowladda Turkigu waxay muddo dheer u aragtay PKK iyo laamaheeda kuwo halis ku ah amniga qaran iyo xasilloonida gobolka.

Ankara waxay mar kasta ku adkeysatay in uusan boos uga banaaneyn urur argagixiso ah gudaha ama agagaarka xuduudaha Turkiga, iyadoo natiijada kaliya ee la aqbali karo ay tahay burburin iyo hub ka-dhigis shuruud la’aan ah.

In kasta oo tallaabadani noqon karto guul taariikhi ah, haddana Turkiga ayaa muujinaya feejignaan, iyadoo mas’uuliyiintu ay xusayaan in tijaabada dhabta ahi tahay hirgelinta buuxda ee joojinta dhaqdhaqaaqa hubeysan, si lagu xaqiijiyo burburinta dhabta ah ee kaabayaasha argagixisada.

Xigasho: Wakaaladda Anadolu