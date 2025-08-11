Tobanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyagoo si weyn uga soo horjeeday xasuuqa iyo gaajada qasabka ah ee Israa'iil ay ka waddo Qaza.
Dibad-baxayaasha, oo isugu tagay fagaaraha Beyazit, ayaa socod dheer ku tegay masjidka taariikhiga ah ee Ayasofya, iyagoo ku baaqay in si degdeg ah loo qaado tallaabo caalami ah oo lagu joojinayo dhibaatada ka jirta Qaza.
Dibad-baxan oo ay soo qaban-qaabiyeen ururro bulsho iyo shacabka reer Istanbul ayaa ujeedkiisu ahaa in la muujiyo dareenka bini’aadannimo ee loo hayo dadka reer Qaza, iyo in dareenka caalamka loo jeediyo xaaladda adag ee ka jirta halkaas, gaar ahaan yaraanta cuntada iyo dawooyinka.
Qaban-qaabiyeyaasha dibad-baxa ayaa baaq u diray caalamka, iyagoo ka codsaday in la joojiyo xasuuqa ka socda Qaza, kaas oo la sheegay in Israa’iil ay ku dishay dad ka badan 61,000 oo qof tan iyo Oktoobar 2023.
Ciidamada Israa’iil ayaa wada olole milatari oo burburiyay deegaanno badan oo ka tirsan Qaza, kaas oo sidoo kale sababay dhimasho ka dhalatay gaajo baahsan.
Dhanka kale, bishii Nofeembar ee lasoo dhaafay, Maxkamadda Dambiyada Caalamiga ah (ICC) waxay soo saartay waaran xarig ah oo ka dhan ah Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil, Benjamin Netanyahu, iyo Wasiirkii hore ee Difaaca, Yoav Gallant, iyaga oo lagu eedeeyay dambiyo dagaal iyo dambiyo ka dhan ah aadanaha oo ay ka galeen Qaza.
Sidoo kale, Israa'iil waxay wajahaysaa kiis xasuuq ah oo ka socda Maxkamadda Caddaaladda Adduunka (ICJ) oo la xiriira dagaalka ay ka waddo Qaza.