Markii la weydiiyay in uu la kulmay Starmer intii uu joogay safarkiisa Scotland, Trump wuxuu si kooban uga jawaabay: “Si daacadnimo ah, anigu qayb kama ihi arrintaas.”

Kanada, Malta iyo Portugal oo ka mid noqday taageerayaasha Falastiin

Ra’iisul Wasaaraha Kanada, Mark Carney, ayaa isna Khamiistii ku dhawaaqay in dalkiisu uu damacsan yahay inuu aqoonsado dowlad Falastiini ah, isagoo sabab uga dhigay xaaladda adag ee bini’aadantinimo ee Gaza.

“Xanuunka sii kordhaya ee shacabka rayidka ah looma daahi karo, waa in la qaado tallaabooyin isku xirxiran oo caalami ah si loo ilaaliyo nabadda, amniga, iyo sharafta aadanaha,” ayuu Carney yiri.

Dhanka kale, Hussein Al-Sheikh, ku-xigeenka Madaxweynaha Falastiin, ayaa si diirran u soo dhaweeyay go’aannada Kanada, Malta, iyo Portugal, isagoo ku tilmaamay “tallaabooyin taariikhi ah” oo kor u qaadaya yoolka ah in la helo dowlad Falastiini ah oo si buuxda u sharciyeysan.

WAFA, wakaaladda wararka Falastiin, ayaa soo xigatay Al-Sheikh oo sheegay in taageeradan cusubi ay muujinayso in bulshada caalamku ay u heelan tahay xal laba dowladood ah, loona baahan yahay in damacyadan siyaasadeed ay isu beddelaan tallaabooyin dhab ah oo horseeda nabad waarta.

Qaramada Midoobay oo taageertay aqoonsiga Falastiin

Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Antonio Guterres, ayaa dhankiisa sheegay in aqoonsiga dowlad Falastiini ah aysan ahayn abaal marin, balse ay tahay "xuquuq sharci ah."