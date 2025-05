Madaxweynaha Ukraine, Volodymyr Zelenskyy, ayaa booqan doona Sacuudi Carabiya si uu ula kulmo dhaxal-sugaha Boqortooyada, Mohammed bin Salman, Isniinta, ka hor wadahadalka rasmi ah ee u dhexeeya Ukraine iyo saraakiisha Mareykanka. Wadahadalkan ayaa diiradda lagu saari doonaa dadaallada lagu soo afjarayo dagaalka Ruushka, xilli xaaladda Kiev ay kasii darayso.

Mareykanka, oo horey u ahaa saaxiibka ugu weyn ee Ukraine, ayaa hadda muujinaya in uu doonayo in dagaalka si dhakhso leh loo soo afjaro. Washington ayaa si toos ah ula macaamileysa Moscow, halka ay yareysay kaalmada milatari iyo xog-wadaagga Kiev.

Kulanka Zelenskyy iyo Dhaxal-sugaha Sacuudiga

Zelenskyy ayaa la filayaa inuu la kulmo dhaxal-sugaha Boqortooyada Sacuudiga, Mohammed bin Salman, kaas oo horey ugu martigeliyay wadahadallo ku saabsan Ukraine oo dhexmaray Ruushka iyo Mareykanka bishii hore. Sacuudiga ayaa door muhiim ah ka ciyaaraya dadaallada nabadda, iyadoo Washington ay dadaal ugu jirto in la helo tanaasulaadyo la xiriira xallinta colaadda.

Wadahadallada Talaadada ee dhexmari doona saraakiisha Mareykanka iyo Ukraine ayaa noqon doona kulankii ugu horreeyay ee rasmi ah tan iyo markii uu muran ka dhashay isweydaarsiga hadallo adag oo dhex maray Zelenskyy iyo Madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump, gudaha xafiiska Oval.

Kulankan ayaa lagu lafa guri doonaa heshiis dhinaca macdanta ah iyo suurtagalnimada heshiis nabadeed oo wax ka beddela dagaalka socda.

Zelenskyy oo aan ka qeybgali doonin wadahadalka Talaadada

Madaxweynaha Ukraine ayaa shaaca ka qaaday inuusan ka qeybgalayn wadahadalka Talaadada ee uu la yeelan lahaa madaxda Mareykanka. Wuxuu sheegay in wafdiga Ukraine ay hoggaamin doonaan madaxa shaqaalaha xafiiska madaxtooyada, wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga, iyo sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada.

"Dhankeenna, waxaan si buuxda uga go’an wadahadal wax ku ool ah, waxaana rajeyneynaa inaan ka doodno oo aan ku heshiinno go'aamada iyo tallaabooyinka lagama maarmaanka ah," ayuu Zelenskyy ku yiri qoraal uu ku daabacay bartiisa X.

"Tallaabooyin dhab ah ayaa miiska saaran. Furaha ayaa ah in si degdeg ah oo waxtar leh loo socdo."

Wada xaajoodyada nabadda iyo mowqifka Ruushka

Ergeyga gaarka ah ee Trump, Steve Witkoff, oo qabanqaabinaya wadahadallada, ayaa sheegay in ujeedadu tahay in la dejiyo "qaab-dhismeedka heshiis nabadeed iyo xabbad joojin bilow ah."

Zelenskyy ayaa ku baaqay in la sameeyo xabbad joojin dhanka cirka iyo badda ah, iyo sidoo kale in la is dhaafsado maxaabiista dagaalka, taasoo uu sheegay in ay tijaabo u noqon karto sida uu Ruushka uga go’an yahay inuu dagaalka soo afjaro.

Moscow, dhankeeda, waxay si cad u diiday fikradda xabbad joojinta ku meel gaarka ah, taasoo ay sidoo kale soo jeediyeen Britain iyo Faransiiska. Ruushka ayaa sheegay in qorshahan uu yahay xeelad ay Ukraine ku raadineyso waqti dheeri ah si ay uga hortagto burburka ciidankeeda.

Cadaadiska sii kordhaya ee Ukraine

Iyadoo taageerada Mareykanka ay mugdi gashay, Zelenskyy wuxuu ku cadaadinayaa xulafadiisa Yurub in ay xoojiyaan taageeradooda. Dagaalka ka socda Kiev wuu sii xumaanayaa, iyadoo Ukraine ay wajahayso cadaadis xooggan oo uga imanaya Ruushka, gaar ahaan gobolka Kursk.

Ruushka ayaa weli gacanta ku haya ilaa 20% dhulka Ukraine, oo ay ku jirto Crimea, taasoo ay la wareegeen sanadkii 2014. Ciidamada Ruushka ayaa sidoo kale sii xoojinaya weeraradooda bariga Ukraine, gaar ahaan gobolka Donetsk, iyagoo adeegsanaya duqeymo diyaaradeed iyo gantaallo si ay u cadaadiyaan magaalooyinka ay doonayaan inay la wareegaan.

Safarka Zelenskyy ee Sacuudiga iyo wadahadallada la filayo inay dhexmaraan Ukraine iyo Mareykanka Talaadada ayaa noqon doona kuwo saameyn weyn leh. Ma cadda halka ay ku dambeyn doonaan dadaallada nabadeed, balse Mareykanka iyo xulafadiisa Yurub ayaa weli dadaal ugu jira sidii xal loogu heli lahaa dagaalka sii daba dheeraaday ee Ukraine.