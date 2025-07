Turkiga wuxuu sii wadi doonaa inuu ajandaha bani'aadamnimada oo dhan ku hayo xasuuqa Israa'iil ee ka dhanka ah dadka reer Qaza, kaas oo aad uga daran kii Naasiyiinta, ayuu yiri Recep Tayyip Erdoğan, oo ka hadlayay xafladdii furitaanka ee bandhigga Caalamiga ah ee Warshadaha Difaaca (IDEF) ee Istanbul.

"Qof kasta oo ka aamusa xasuuqa Qaza wuxuu ku lug leeyahay dambiyada ka dhanka ah bini'aadantinimada" ee ay geysatay Israa'iil, ayuu Talaadadii yiri Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan.

"Hadafkeennu waa in la gaaro xabbad-joojin sida ugu dhaqsaha badan. In la oggolaado in gargaarka bini'aadantinimo uu galo Qazana waa mudnaan kale," ayuu yiri.

"Dhibaatada carruurta Qaza, oo lafo iyo harag uu ka soo haray macaluul awgeed, maadaama la xannibay gargaarka bini'aadantinimo, waa dhibaatadeenna," ayuu raaciyay.

"Qof kasta oo leh xitaa qadar yar oo sharaf bini'aadannimo ah ma aqbali karo naxariis-darradan oo tobannaan qof oo aan waxba galabsan ay maalin kasta u dhintaan maadaama aysan heli karin jab rooti ah ama kabbasho biyo ah," ayuu yiri Erdoğan.

"Maalmahaan madow, marka ay bilaabatay le’eshada baahsan ee macaluusha, waxaan ugu baaqayaa dhammaan beesha caalamka inay u midoobaan dhinaca bini'aadantinimada," ayuu ku nuux-nuuxsaday.

Dhanka kale, marka la eego warshadaha difaaca ee Turkiga, Erdoğan wuxuu sheegay in dalku uu ka gudbay "cunaqabatayn, laba-wajiilenimo, iyo cadaadis diblomaasiyadeed" isagoo noqday quwwad caalami ah, sumcadna ku yeeshay suuqa adduunka gaar ahaan dhanka warshadahiisa difaaca.

"Heerka wax-soo-saarka gudaha ee warshadaha difaaca ayaa hadda dhaafay 80%," ayuu raaciyay.