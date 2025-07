Dowladda Kenya ayaa Isniintii ka laabatay eedeymo argagixisanimo oo horey loogu soo oogay dhaqdhaqaaqaha bulshada ee Boniface Mwangi, iyadoo ku soo oogtay dacwad fudud oo ah haysashada rasaas sharci-darro ah.

Kenya ayaa wajahday mowjado dibadbaxyo rabshado wata oo looga soo horjeedo siyaasadaha Madaxweyne William Ruto. Dibadbaxyadan ayaa sababay dhimashada dad badan iyo burburka kumanaan ganacsi.

Mwangi ayaa Sabtidii la xiray, waxaana lagu eedeeyay inuu "ka qeyb qaatay falal argagixisanimo" sida ay sheegtay Waaxda Baarista Dambiyada, eedeyntaas oo uu iska fogeeyay isagoo ku sheegay sawir uu soo dhigay bartiisa X: "Anigu ma ihi argagixiso."

Mwangi ayaa maalinimadii Isniintii ka soo muuqday maxkamad ku taalla Nairobi.

Warqadda dacwadda oo ay aragtay warbaahinta AFP ayaa lagu sheegay in Mwangi uu ku eedeysan yahay "haysashada walxo sun ah oo ay ka mid yihiin saddex qasac oo ah gaaska dadka la ilmeysiiya oo aan sharci aheyn", iyo hal xabbad oo rasaas maran ah.

Mwangi ayaa iska fogeeyay dhammaan eedeymahan, isagoo sheegay inuusan waxba galabsan, waxaana lagu sii daayay dammaanad gaaraysa hal milyan oo shilin (qiyaastii $7,000).

Isbahaysiga ururada xuquuqda aadanaha ayaa soo dhaweeyay go’aanka maxkamadda ee ah in laga laabto eedeymaha argagixisanimo.

Todobaadkii hore, Wasiirka Arrimaha Gudaha Kipchumba Murkomen ayaa sheegay in 71 qof lagu soo oogay dacwado la xiriira falal argagixisanimo oo ka dhashay dibadbaxyadii rabshadaha watay.

Jawaabta xeer ilaalinta ee dhaleeceynta

Isniintii, Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa sheegay in eedeymaha hoos yimaada Xeerka Argagixisada ay tahay in loo fahmo "iyadoo lagu saleynayo heerarka sharciga iyo muhiimadda amniga qaranka, halkii loo fasiri lahaa inay yihiin isku day lagu caburinayo aragtida siyaasadeed ee sharciyeysan."

Xarigga Mwangi ee dhammaadka toddobaadkii hore ayaa horseedday olole ballaaran oo internet-ka ah oo lagu isticmaalay hashtag-ka #FreeBonifaceMwangi.

Warqadda baaritaanka ee boolisku u adeegsadeen inay ku baaraan gurigiisa iyo xafiiskiisa ayaa ku eedeysay inuu lacag siiyay "burcad" si ay rabshado uga abuuraan dibadbaxyadii bishii hore.

Mwangi ayaa dhowr jeer lagu xiray gudaha Kenya.

Dibadbaxyada dhimashada sababay

Waxaa sidoo kale si kooban loo xiray bishii Maayo isagoo ku sugnaa dalka deriska la ah ee Tanzania, halkaas oo uu ka qeyb galayay maxkamadeynta khiyaano qaran ee lagu soo oogay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas Tundu Lissu.

Dibadbaxyo waaweyn ayaa markii ugu horreysay ka qarxay Kenya bishii Juun 2024 sababo la xiriira kordhinta canshuuraha, waxayna dib u soo cusboonaadeen bishii hore sababo la xiriira rabshadaha booliska iyo xarigyo sharci-darro ah.

Ururada xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in in ka badan 100 qof lagu dilay dibadbaxyadii ugu dambeeyay, halka dowladdu ay sheegtay in tirada dhimashada ay tahay 42 qof.