Laamaha amniga ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay qaaday hawlgallo isku xiran oo lagu fashiliyay isku dayo waaweyn oo maandooriye loogu soo gelinayay dalka, iyadoo lagu guuleystay in gacanta lagu dhigo konteenarro iyo xirmooyin daroogo ah oo laga soo kala dejiyay Dekadda iyo Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed, Gaashaanle Cabdifataax Aadan Xasan, ayaa Axaddii, 24-kii Agoosto, shir jaraa'id oo uu ku qabtay Dekadda Muqdisho ku shaaciyay in ciidamada ammaanku ay qabteen konteenarro ay ku rarnaayeen waxyaabo maanka dooriya.
"Booliska iyo hay’adaha amniga waxay wadaan howlgal ballaaran oo ka dhan ah shabakadaha ka ganacsada iyo kuwa isticmaala maandooriyaha," ayuu yiri Afhayeenku, isagoo digniin adag u diray cid kasta oo ku lug leh falalkan.
Waxa uu carrabka ku adkeeyay in sharciga la horgeyn doono qof kasta oo lagu helo isagoo ka ganacsanaya ama isticmaalaya maandooriyaha.
Dhanka kale, Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka ayaa isna xaqiijiyay inuu gacanta ku dhigay markii labaad xaddi aad u badan oo daroogo ah oo laga soo dejiyay Garoonka Diyaaradaha Aadan Cadde. Hawlgalkan oo uu goobjoog ka ahaa Xeer Ilaaliyaha Guud ayaa lagu qabtay 48 jawaan oo ay ku jireen 2,496 baakadood (boxes) oo daroogo ah iyo 6 kartoon oo xaashida lagu isticmaalo ah.
"Daroogadan oo halis ku ah bad-qabka bulshada ayaa lagu dhex qabtay garoonka gudihiisa inta aan laga saarin," ayaa lagu yiri war-saxaafadeed ka soo baxay Xafiiska Xeer Ilaaliyaha. "Waxaan wadnaa baaritaano rasmi ah oo lagu ogaanayo shabakadaha ku lugta leh soo gelinta daroogadan si gacan loogu soo dhigo loona horkeeno caddaaladda."
Qabashada isdaba joogga ah ee goobahan muhiimka ah waxay muujineysaa dadaalka joogtada ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ugu jirto ciribtirka maandooriyaha, kaasoo si xun u saameeyay dhalinyarada Soomaaliyeed.
Xukuumadda ayaa hore u ballan-qaadday inay qaadi doonto tallaabo kasta oo lagaga hortagayo khataraha iyo saameynta taban ee maandooriyuhu ku leeyahay bulshada, iyadoo laamaha amniga ay muujiyeen heegan sare oo ku aaddan sugidda amniga xuduudaha dalka.