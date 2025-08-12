CAALAMKA
1 daqiiqo akhris
Ubax: Haweeneyda ku caanbaxday xirfadaha ragga u gaarka ah
“Waxaan ka gudbay caqabadaha farsamada culus ee raggu u badan yihiin, hadda waxaan ku rajo weynahay in aan gaaro heer jaamacadeed oo aan ka shaqeeyo warshadaha waaweyn ee dalkeenna.” Haweeney Farsamoyaqaan ah.
Ubax: Haweeneyda ku caanbaxday xirfadaha ragga u gaarka ah / TRT Global
13 saacadood ka hor

Ubax Maxamuud waa haweeney Soomaaliyeed oo guul weyn ka gaartay shaqooyinka farsamada ee badanaa loo arko inay yihiin kuwa ragga. Inkastoo markii ay bilowday ay la kulantay caqabado badan oo jireed, sida xasaasiyad jirka ah, haddana si adag ayay ula qabsatay, iyadoo ku dadaalaysa inay horumar ka gaarto cilmiga injineeriyada farsamada (mechanical engineering). Waxay hadda bilaawday tababarro practical ah, iyada oo rajaynaysa inay mustaqbalka ka shaqeyso warshadaha waaweyn ee Soomaaliya. Ubax sidoo kale waxay ku dhiirrigelineysaa gabdhaha Soomaaliyeed inay ogaadaan inaysan u baahnayn cid kale si ay u gaaraan himilooyinkooda, isla markaana ay awoodaan inay qabtaan shaqooyin adag oo horumar leh.

