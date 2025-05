Madaxa Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ayaa Sabtidii ku baaqay in la joojiyo weerarada lagu hayo shaqaalaha iyo xarumaha caafimaadka ee Suudaan, kadib markii weerar diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen isbitaal ku yaalla gobolka Waqooyiga Darfur ay ku dhinteen in ka badan 70 qof, halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen.

Dr. Tedros ayaa sheegay in Isbitaalka Hooyada ee Barashada ee Sucuudiga ee ku yaalla El Fasher uu yahay isbitaalka kaliya ee shaqeynaya ee magaalada, isagoo bixiya adeegyo ay ka mid yihiin umulisada, daaweynta cudurrada gudaha, qalliinka, iyo carruurta, iyo sidoo kale xarun lagu xasiliyo nafaqada. Wuxuu ku baaqay in la joojiyo dhammaan weerarada lagu hayo adeegyada caafimaadka ee Suudaan, lana ogolaado in si buuxda loo helo si dib loogu soo celiyo xarumaha dhaawacmay.

Dagaalka u dhexeeya ciidamada milatariga Suudaan iyo Ciidamada Taageerada Degdegga ah (RSF), oo billowday Abriil 2023 sababo la xiriira khilaafaad ku saabsan isku-darka labada ciidan, ayaa sababay dhimashada tobanaan kun oo qof, barakicinta malaayiin qof, iyo in kala bar dadweynaha ay wajahaan gaajo.

Qalalaasahan ayaa sidoo kale horseeday mowjado rabshado ku saleysan qowmiyado, oo inta badan lagu eedeeyay RSF, taasoo abuurtay xaalad bini'aadantinimo oo daran.

Guddoomiyaha Darfur, Mini Minnawi, ayaa sheegay in diyaarad aan duuliye lahayn oo ay leedahay RSF ay ku dhufatay qeybta gurmadka degdegga ah ee isbitaalka, taasoo dishay bukaano, oo ay ku jiraan haween iyo carruur.

Dagaallo culus ayaa ka qarxay El Fasher oo u dhexeeya RSF iyo ciidamada wadajirka ah ee Suudaan, oo ay ku jiraan milatariga, kooxaha iska caabinta hubeysan, booliska, iyo unugyada difaaca deegaanka.

XIGASHO: REUTERS