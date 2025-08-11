Wariyaha Al Jazeera Anas al-Sharif, oo lagu dilay weerar ay Israa’iil ku qaaday teendho ay ku sugnaayeen wariyeyaal oo ku taal magaalada Qaza, ayaa ka tagay dardaaran iyo farriintii ugu dambeysay oo uu ku codsaday in dunidu aysan hilmaamin dhulka go’doonsan ee Qaza iyo dadka reer Falastiin.
Dardaarankiisa, oo lagu baahiyay baraha bulshada kadib dilkiisa Axaddii, al-Sharif wuxuu ku sheegay inuu "ku bixiyay dadaal kasta iyo xooggiisa oo dhan si uu u noqdo taageero iyo cod u ah dadkiisa."
"Rajadaydu waxay ahayd in Alle cimrigayga dheereeyo si aan ugu laabto qoyskayga iyo dadka aan jeclahay magaalada Asqalan (Al-Majdal) ee la haysto. Laakiin doonista Alle ayaa ka horreysay, xukunkana waa mid kama dambeys ah," ayuu yiri al-Sharif.
"Waxaan la noolaa xanuun dhammaan faahfaahiisa, waxaan dhadhansaday dhib iyo khasaare marar badan, haddana marna kama laba-labeyn inaan runta sida ay tahay u gudbiyo, iyada oo aan la qalloocin ama la been abuurin."
Al-Sharif wuxuu ka tagay qoys afar qof ka kooban: hooyadiis, xaaskiisa, iyo labadiisa carruur ah. Wuxuu ku booriyay in qoyskiisa la daryeelo, gaar ahaan gabadhiisa iyo wiilkiisa, kadib dilkiisa ay Israa’iil geysatay.
"Waxaan idinka codsanayaa inaad garab istaagtaan, aadna noqotaan taageeradooda kadib Alle Weyne. Haddii aan dhinto, waxaan u dhintay anigoo ku adkeysanaya mabaadi’deyda," ayuu yiri.
'Ha hilmaamina Gaza'
Al-Sharif wuxuu sidoo kale ku booriyay qof walba inuu garab istaago Falastiin iyo dadkeeda, gaar ahaan "carruurta aan waxba galabsan." Wuxuu ku baaqay in qof walba uusan aamusanayn oo uu noqdo buundo horseeda xornimada Falastiin.
"Waxaan idinku aaminayaa Falastiin — taajka dunida Muslimka, garaaca wadnaha qof kasta oo xor ah. Waxaan idinku aaminayaa dadkeeda, carruurteeda dulman oo aan waligood helin fursad ay ku riyoodaan ama ku noolaadaan nabad iyo ammaan," ayuu yiri wariyaha la dilay.
"Waxaan idinku boorinayaa inaad u oggolaanin silsilado inay idin aamusiyaan, ama xuduudaha inay idin xannibaan. Noqda buundooyin horseeda xornimada dhulka iyo dadkiisa, ilaa qorraxda sharaf iyo xorriyad ay ka soo baxdo dhulkeenna la dhacay," ayuu raaciyay.
Wuxuu sidoo kale Alle ka baryay dardaarankiisa inuu ka aqbalo shuhadada, dambigiisana u dhaafo.
"Ha hilmaamin Gaza… Hana iga hilmaamin ducooyinkiinna daacadda ah ee dambi dhaaf iyo aqbalaad," ayuu ku soo gabagabeeyay dardaarankiisa.
Xasuuq ka dhan ah wariyeyaasha
Al-Sharif wuxuu ka mid ahaa shan wariye oo Israa’iil ku dishay weerarkeeda Axaddii. Wariyeyaasha kale ee la dilay waxaa ka mid ah Mohamed Qraiqea, Ibrahim Dahir, Moumin Alaywa, iyo Mohammed Noufal.
Xafiiska Warbaahinta Gaza ayaa ku dhawaaqay in tirada wariyeyaasha la dilay tan iyo bilowgii xasuuqa Israa’iil ee Gaza 7-dii Oktoobar 2023 ay gaartay 237, kadib dilka shantan wariye.
Israa’iil waxay ka hor istaagtay wariyeyaasha caalamiga ah inay galaan Gaza si ay u qariyaan runta ku saabsan xasuuqa ay ka waddo dadka reer Falastiin.
Dilkii ugu dambeeyay ee wariye lagu khaarajiyo Gaza ka hor dilka wariyeyaasha Al Jazeera Axaddii wuxuu dhacay dabayaaqadii Luulyo, kadib markii Israa’iil dishay sawirqaade Adam Abu Harbid.