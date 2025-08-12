CAALAMKA
Lataliyaha cusub ee Amniga Qaranka, Danjire Aweys Xaaji oo xilkii Safiirnimada ka tagey
Danjire Aweys, oo xilka kala wareegay Xuseen Macalin Maxamuud, oo ahaa La-taliyihii hore ee Amniga Qaranka, ayaa sheegay in ay sharaf weyn u ahayd inuu xilka safiirnimo ka soo qabto Boqortooyada Sacuudi Carabiya.
Danjire Aweys Xaaji Yuusuf oo ilaa iyo sannadkii 2023-kii ahaa Safiirka Soomaaliya ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa si rasmi ah uga tagey xilkaas si uu ugu wareego shaqadiisa cusub ee La-taliyaha Amniga Qaranka ee Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud.

Wareegto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha Soomaaliya, 06-dii Agoosto, 2025 ayaa lagu magacaabay Aweys Xaaji inuu noqdo La-taliyaha Amniga Qaranka, taas oo ka dhalatay waayo-aragnimadiisa qotoda dheer ee dhinacyada maamulka iyo amniga qaranka.

Danjire Aweys ayaa sheegay in ay sharaf weyn u ahaa inuu xilka safiirnimo ka soo qabto Boqortooyada Sacuudi Carabiya, isla markaana uu ka mahadcelinayo Wasiir ku xigeenka Arrimaha Dibadda, Mudane Waliid Al-Khereiji, sagootinta diirran ee loo sameeyay.

Intii uu ahaa safiirka, Danjire Aweys wuxuu door muhiim ah ka qaatay xoojinta xiriirka walaaltinimo iyo istaraatiijiyadeed ee labada dal.

Hadda, isagoo ah La-taliyaha cusub ee Amniga Qaranka, wuxuu ballanqaaday inuu si dhow ula shaqeyn doono hoggaanka Sacuudiga si loo sii horumariyo loona adkeeyo danaha ay labada dal wadaagaan ee ku aaddan amniga, xasilloonida, iyo faa’iidada labada qaran ee walaalaha ah.

Aweys Xaaji waxa uu hore u soo qabtay xilal kale oo muhiim ah, sida hoggaaminta Xafiiska Qorshaynta Siyaasadda ee Madaxtooyada Qaranka intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2016-kii, halkaas oo uu kaga qayb qaatay dejinta siyaasadaha guud ee dowladda.

