Madaxweynaha Soomaaliya, Xassan Shiikh Maxamuud, ayaa sabtidii sheegay in dalkiisa uu horumar ka sameynayo dagaalka ka dhanka ah argagixisada, isagoo si gaar ah uga mahadceliyay taageerada uu Turkigu siiyo Soomaaliya.

“Turkiga iyo Soomaaliya waa saaxiibbo dhab ah oo dano wadaaga,” ayuu Xassan Shiikh ka sheegay Madasha Diblomaasiyadda ee Antalya.

Madaxweyne Xassan Shiikh wuxuu sheegay in Soomaaliya ay ka soo gudubtay marxaladdii burburka una gudubtay marxalad dib u dhis ah. Inkastoo hay’adaha dowliga ah aysan weli si buuxda u dhisnayn, haddana wuxuu tilmaamay in horumar la taaban karo la sameeyay sanadihii u dambeeyay. Wuxuu intaa ku daray in Soomaaliya ay si dardar leh uga shaqeyneyso ka hortagga kooxaha argagixisada sida Al-Shabaab iyo Daacish (ISIS), si ay u gaarto maqaamkeeda caalamka.

Wuxuu sidoo kale xusay in Soomaaliya ay taageero ka hesho hay’ado caalami ah sida Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, iyo dowlado ay ka mid yihiin Mareykanka, Turkiga, Boqortooyada Ingiriiska iyo dalalka dariska la ah.

Si kastaba ha ahaatee, madaxweynuhu wuxuu caddeeyay in inkastoo ay jirto taageero dibadeed, haddana dagaalka ka dhanka ah argagixisada ay Soomaaliya iyadu hormuud u tahay. Wuxuu sidoo kale sheegay in markii ugu horreysay tan iyo 1969-kii ay dalka ka dhici doonaan doorashooyin si buuxda loo qabto.

Madaxweyne Xassan Shiikh wuxuu sheegay in Soomaaliya ay hadda kursi ku leedahay Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, iyagoo matalaya Bariga Afrika, ayna sidoo kale xubin ka tahay Jaamacadda Carabta, isagoo muujiyay kalsoonidiisa ah in dalku uu gaari doono maqaamka dhabta ah ee uu u qalmo.

Wuxuu carabka ku adkeeyay in dhibaatooyinka argagixisada ee Soomaaliya ay salka ku hayaan duruufihii hore ee dalka ka jiray, balse dadka Soomaaliyeed ay hadda si fiican u fahmeen in kooxahaas aanay metelin diinta, dhaqanka ama qiyamka Soomaaliyeed. “Ma jiro meel loogu talagalay argagixiso,” ayuu yiri.

Madaxweynuhu wuxuu sidoo kale sheegay in Soomaaliya ay doonayso in ay noqoto codka dalalka kale ee la kulma dhibaatooyin la mid ah kuwa ay Soomaaliya wajahday. Isagoo ka hadlayay isbeddelada caalamiga ah, ayuu sheegay in dunidu ay u wareegayso nidaam ku saleysan danaha gaar ahaaneed halkii uu ahaan jiray mid ku saleysan mabaa'di iyo aragtiyo. Sidaa darteed, ayuu sheegay in dalalka aan horumarin ay inta badan la tacaalaan sidii ay u soo bandhigi lahaayeen danahooda si muuqata oo wax ku ool ah.

Madaxweyne Xassan Shiikh ayaa tilmaamay in Soomaaliya iyadoo isha ku haysa danaha qarankeeda ay xiriir la samaynayso awoodaha caalamiga ah, kuwa gobolka, iyo waddamada deriska ah, isla markaana ay ku dadaalayso in la gaaro heshiisyo labada dhinacba faa’iido u leh.

Wuxuu sheegay in dalka uu hodan ku yahay kheyraad dabiici ah kuna yaallo goob istaraatiji ah, balse habacsanaanta hay’adaha dowladda awgeed, dalal badan ay inta badan eegaan waxa ay ka faa’iidi karaan halkii ay ka eegi lahaayeen sida ay uga qayb qaadan karaan horumarka dalka. Isagoo carrabka ku adkeeyay baahida loo qabo isbeddel joogto ah, ayuu xusay in iyadoo qayb ka ah Midowga Afrika, Soomaaliya ay ku sii soconayso ajendaha Hiigsiga 2063-ka, ayna ka shaqeynayso sidii qaaradda Afrika loogu beddeli lahaa goob ganacsi oo xor ah.

Xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya

Madaxweynaha Soomaaliya, Xassan Shiikh Maxamuud, ayaa ka hadlay xiriirka taariikheed ee dheer ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, oo ah laba dal oo daris ah. Wuxuu xusay in labada dal ay wadaagaan taariikh qani ah, inkastoo ay marar badan ka dhex dhaceen colaado, taasoo labadaba si weyn u daciifisay muddo dheer. Xiisadahaas ayaa sabab u noqday in xoogga la saaro arrimaha milatariga iyo difaaca, taasoo ugu dambeyn dhalisay afgambiyo iyo kacdoonno siyaasadeed.

Madaxweynaha wuxuu tilmaamay in heshiiskii dhawaan lagu kala saxiixday magaalada Ankara uu yahay fursad qaali ah oo lagu hagaajin karo mustaqbalka labada dal. Wuxuu sidoo kale xusay in labada dhinac ay yeesheen is-dhaafsi booqashooyin rasmi ah, taasoo muujinaysa in xiriirka diblomaasiyadeed ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya uu marayo meel wanaagsan. Wuxuu sidoo kale shaaca ka qaaday in kulan cusub oo labada dhinac ay ka qaybgalayaan uu ka dhici doono Turkiga, halkaasoo wada-xaajoodyadu ay weli socdaan, isagoo hoosta ka xarriiqay in labada dal aysan doonayn colaad cusub.

Marka laga hadlayo xiriirka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Turkiga, madaxweynaha ayaa dib u milicsaday abaartii halista lahayd ee ku dhufatay Soomaaliya intii u dhaxaysay 2010 ilaa 2011, taasoo keentay khasaare nafeed oo weyn iyo dhibaatooyin amni. Wuxuu xusay in Ra’iisul Wasaarihii xilligaas ee Turkiga, Recep Tayyip Erdoğan – oo haatan ah Madaxweynaha dalkaas – uu booqasho rasmi ah ku yimid Soomaaliya isaga iyo qoyskiisa iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. Booqashadaas, ayuu yiri, waxay caalamka u muujisay in Soomaaliya tahay dal la gaari karo oo mudan in lala shaqeeyo, oo aysan ahayn in la iska indhotiro.

Madaxweynuhu wuxuu mar kale adkeeyay in dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya aysan ahayn macaluul, balse ay tahay argagixisada. Wuxuu si weyn u ammaanay taageerada uu Turkigu siiyo Soomaaliya, taasoo ay ka mid yihiin tababarrada la siiyo ciidamada, taageerada tignoolajiyadda, iyo la-talinta dhinaca amniga.

Sidoo kale wuxuu sheegay in Turkigu uu xiriir dhow la leeyahay labada dal ee Soomaaliya iyo Itoobiya, isla markaana uu door muuqda ka ciyaaray xilliyo kala duwan oo adag. Wuxuu sheegay in Ankara ay kaalin muuqata ku leedahay dadaallada lagu dhexdhexaadinayo labada dal iyo taageerada ay siiso xasiloonida gobolka.

Isagoo madaxweynuhu wax ka taabtay arrimaha caalamka ayuu carrabka ku adkeeyay in qadiyadda Falastiin ay tahay mas’uuliyad diimeed iyo akhlaaqeed, Soomaaliyana aysan marnaba ka tanaasuli doonin taageerada ay u hayso shacabka Falastiin. Wuxuu si cad u sheegay muhiimadda ay leedahay in la gaaro xal nabadeed oo dhabta ah oo u dhexeeya labada dhinac ee Falastiin iyo Israa’iil.

Ugu dambeyn, isagoo ka jawaabaya sheegashooyin ku saabsan qorshe la sheegay in Falastiiniyiinta dib loogu dajinayo Somaliland – oo sanadkii 1991 ku dhawaaqday inay ka go’day Soomaaliya – ayuu caddeeyay in Somaliland ay tahay qayb ka mid ah Soomaaliya, aysanna jirin cid soo dhoweysay fikirka ah in Falastiiniyiinta lagu soo dajiyo dhul Soomaaliyeed, isla markaana uusan u arkin in qorshahaasi yahay xal macquul ah.

“Somaliland waa qayb ka mid ah Soomaaliya. Ma jiro qof Soomaaliyeed oo marna oggolaaday in Falastiiniyiinta lagu keeno dhul kale oo ay dad kale leeyihiin. Xalka Falastiin wuxuu ku jiraa in la wada hadlo, laguna ixtiraamo xaqooda ay ku leeyihiin dhulkooda ay kumannaan sano ku noolaayeen,” ayuu yiri Xassan Shiikh Maxamuud.