Maxamuud Cali Yuusuf, oo ahaa Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jabuuti, ayaa u dabbaaldegaya laba guulood oo waaweyn tan iyo Febraayo 2025.

Tan koowaad waa inuu lixdan jirsaday, halka tan labaadna ay tahay in madaxda iyo dalalka Afrika ay u muujiyeen kalsooni buuxda si uu u beddelo Moussa Faki Mahamat, oo hayay jagada Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika.

Maxamuud waa diblomaasi khibrad leh oo ka soo shaqeeyay arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah muddo ka badan soddon sano. Inkastoo uu ahaa kan ugu da’da yar saddexda musharrax ee u tartamay jagada, wuxuu ku guuleystay tartanka isagoo ka adkaaday Raila Odinga oo ka socday Kenya iyo Richard Randriamandrato oo u dhashay Madagascar.

Xilal Diblomaasiyadeed oo Heer Caalami ah

Maxamuud wuxuu muddo saddex sano ah hoggaaminayay Golaha Wasiirrada Jaamacadda Carabta, wuxuuna sidoo kale madax ka ahaa Golaha Wasiirrada Ururka Iskaashiga Islaamka (OIC) sanadkii 2012. Intii uu xilalkan hayay, wuxuu si firfircoon uga shaqeeyay xoojinta iskaashiga waddamada Carabta iyo dunida Islaamka, isagoo muujiyay karti diblomaasiyadeed oo weyn.

Awoodda Luuqadaha Badan

Mid ka mid ah astaamaha lagu garto Maxamuud waa kartidiisa luqadeed – wuxuu si rasmi ah ugu hadlaa Ingiriis, Carabi, Faransiis, Soomaali, iyo Cafar. Tani waxay u suurto gelisaa in uu si sahlan ula falgalo hoggaamiyeyaasha iyo bulshooyinka kala duwan ee Afrika, taas oo muhiim u ah hogaaminta urur qaranimo iyo is-dhexgal u taagan sida Midowga Afrika.

Kartida Xallinta Khilaafaadka

Maxamuud wuxuu caan ku yahay doorarkiisa dib-u-heshiisiinta. Sanadkii 2008, wuxuu si rasmi ah u soo qabanqaabiyay shirkii dib-u-heshiisiinta Soomaaliya, ee lagu qabtay Jabuuti, wuxuuna isugu keenay dhinacyo kala duwan oo Soomaaliyeed – arrin muujisay awooddiisa xal-u-helidda colaadaha adag.

Intii u dhaxaysay 1997-2001, wuxuu ahaa safiirka Jabuuti ee Masar, halkaas oo uu sidoo kale u matalayay Jabuuti Jaamacadda Carabta. Wuxuu ahaa danjire aan joogto ahayn u fadhiyay dalal ay ka mid yihiin Suudaan, Lubnaan, Suuriya, iyo Turkiga. Kaalintiisa arrimaha gobolka iyo caalamkaba waxay sare u qaaday sumcaddiisa diblomaasiyadeed.

Xiriirka Gudaha Jabuuti iyo Abaalmarin Qaran

Gudaha dalka, Maxamuud waa hoggaamiye ka tirsan xisbiga talada haya ee RPP, wuxuuna ku jiray guddigiisa fulinta muddo 10 sano ah.

Sanadkii 2012, Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa siiyay darajada Commander of the Order of the Great Star of Djibouti, oo ah mid ka mid ah abaalmarinnada ugu sarreeya ee dalka Jabuuti.

Maxamuud Cali Yuusuf, waa hoggaamiye isku darsaday khibrad, aragti fog, iyo xirfad diblomaasiyadeed oo dhameystiran – taasoo ka dhigaysa mid si buuxda ugu qalma hogaaminta Midowga Afrika.