Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa soo saartay bayaan dhammeystiran oo ay ku baaqaysa taageero ballaaran oo goboleed iyo mid caalami ah oo loo fidiyo kala-guurka siyaasadeed iyo dib-u-dhiska Suuriya, ka dib waxa ay ku tilmaantay “xilli cusub” oo taariikhda dalkaas ah kadib dhicistii nidaamkii Asad.

Bayaan ka soo baxay Khamiistii ayaa adkeeyay in dadka Suuriya ay ku dadaalayaan inay ka gudbaan dhaawacyadii colaaddii 14-ka sano jirtay, loona baahan yahay in la xoojiyo oo awood loo siiyo si ay mustaqbalkooda ugu qaabeeyaan hab siyaasadeed oo ay hoggaaminayaan Suuriyaanka laftooda.

Ankara waxay hoosta ka xarriiqday in tallaabooyinka dhowaan laqaaday ee Suuriya ee ku aaddan dib ugu soo biirista diblomaasiyadda gobolka iyo caalamka ay tahay in la taageero.

Waxay ka digtay in go'doominta iyo cunaqabateynta sii socota ay halis gelin karto xasilloonida jilicsan, iyadoo intaa ku dartay in la macaamil ballaaran oo diblomaasiyadeed iyo dhaqaale — oo ay ku jirto qaadista cunaqabateynta ay lama huraan u tahay nabad waarta.

Turkiga waxay arrintan u aragtay mid bani'aadanimo iyo istaraatijiyad ahaanba lagama maarmaan ah, iyadoo sheegtay in habka keliya ee suurtagalka ah ee lagu baabi'in karo khataraha xasillooni darrada ay tahay "taageero dheeraad ah iyo ka qaybgal qoto dheer."

Aragtida Turkiga ee Suuriya: Midnimo, amni, iyo dib-u-dhis

Sida lagu sheegay bayaanka, lafdhabarta siyaasadda Suuriya ee Turkiga, wuxuu ku tiirsan tahay ilaalinta midnimada dhuleed ee dalka, ciribtirka khataraha argagixisada, gaarista dib-u-heshiisiin qaran, iyo taageeridda dib-u-dhiska iyadoo la qaadayo cunaqabateynta.

Turkiga ayaa mar kale ku adkeysatay mowqifkeeda ka dhan ah hindise kasta oo carqaladeynaya madaxbannaanida Suuriya ama suuragelinaya sii jiritaanka kooxaha hubaysan iyo kooxaha kale gooni-u-goosadka ah ee ka baxsan awoodda dawladda.

Bayaanka ayaa xusay hoos u dhac ku yimid howlgallada militari ee koonfurta Suuriya, halkaas oo la sheegay in kooxaha hubaysan lagu soo darayo ciidanka qaranka oo cusub.

Si kastaba ha ahaatee, wuxuu qiray inay weli jiraan isku dhacyo maxalli ah, oo inta badan ay kiciyaan daandaansi.

Xiisado ku saabsan dhaqdhaqaaqyada argagixisada YPG/PYD

Turkiga ayaa walaac ka muujisay xiriirka isbeddelaya ee ka dhexeeya dowladda Suuriya iyo SDF-ta ay maamusho YPG/PYD, iyadoo tixraacaysa heshiis is-afgarad oo ay labada dhinac kala saxiixdeen.

Waxay sidoo kale ay cambaareysay shir ay qabatay ururka argagixisada ee YPG/PYD magaalada Qamishli 26-kii Abriil, iyada oo sheegtay in farriimaha halkaas laga jeediyay aysan waafaqsanayn heshiiskii SDF iyo Dimishiq.

Ankara ayaa mar kale muujisay taageeradeeda midnimada Suuriya waxayna ka digtay qabanqaabo kasta oo suurtagelinaysa ajandayaasha gooni-u-goosadka ah. YPG/PYD waa faraca Suuriya ee ururka argagixisada PKK, kaasoo mas'uul ka ah dhimashada in ka badan 40 kun oo qof, oo u badan rayid, oo ay ku jiraan carruur.

Dastuurka cusub ee Suuriya waa inuu dammaanad qaadaa sinnaanta

Turkiga waxay xoogga saartay in mustaqbalka Suuriya ay tahay in lagu dhiso maamul loo dhan yahay. Waxay filaysaa in dastuur kasta oo cusub oo Suuriyaan ah, uu ilaaliyo xuquuq siman oo ay leeyihiin dhammaan kooxaha qowmiyadeed iyo diimeed.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ku dartay inay ka soo horjeeddo qaab-dhismeed kasta oo xaddidaya xorriyadaha Suuriyaanka ee ay ku muujinayaan aqoonsigooda ama caqiidadooda, iyo in isku day kasta oo lagu doonayo in lagu sharciyeeyo sinnaan la'aanta si adag loo diidi doono.

Bayaanku wuxuu dib u xaqiijiyay sida Turkiga uu uga soo horjeedo PKK iyo kooxaha la xiriira.

Inkastoo Ankara ay sheegtay inay fursad siisay dowladda Suuriya si ay ula tacaasho caqabadaha amni ee dalkooda, haddana waxay digniin siisay in tallaabooyin kale ay weli diyaar yihiin haddii hay’adaha argagixisada la xiriira aan la burburin.

Waxay ku baaqday in PKK ay hubka dhigaan ayna joojiyaan carqaladaynta dadaallada caadiyaynta. Turkiga waxay sidoo kale caddeysay inaysan aqbali doonin hindise kasta oo wiiqaya madaxbannaanida Suuriya ama sharciyeynaya kooxaha hubaysan ee ka baxsan dawladda dhexe.

Xarun wadajir ah oo lagula dagaallamo argagixisada oo la qorsheynayo

Turkiga ayaa sido kale xaqiijisay ka qaybgalkeedii shir weyn oo amniga gobolka ah oo lagu qabtay Amman Maarso 9, kaasoo isu keenay hoggaamiyeyaasha arrimaha dibadda, difaaca, iyo sirdoonka ee Suuriya iyo dalalka deriska ah.

Dhinacyadu waxay ku heshiiyeen in la dhiso xarun hawlgalo oo wadajir ah si loo isku dubarido tallaabooyinka la dagaallanka argagixisada. Turkiga ayaa sheegay in shaqada farsamo iyo diblomaasiyadeed ay socoto, iyadoo kulan kale la filayo muddada soo socota.

Ankara waxay muujisay inay diyaar u tahay inay si laba geesood ah ula macaamisho Suuriya dhinacyada waafaqsan danaha amnigeeda qaranka. Waxay sheegtay inay u furan tahay inay ka hadasho mowduuc kasta oo gacan ka geysanaya xasilloonida labada dhinac, iyadoo la raacayo qaab-dhismeedka heshiisyada laba geesoodka ah.

Ka qaybgalka caalamiga ah: Calaamado dhaqdhaqaaq, laakiin shuruud leh

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa ku soo gabagabeysay iyadoo xustay in inkastoo Mareykanku uu sii wado inuu Suuriya ka fogaado, haddana uu galay ka qaybgal xaddidan. Washington ayaa la sheegay inay ka raadinayso Dimishiq tallaabooyin kalsooni dhisid ah oo shardi uga dhigayso khafiifinta cunaqabateynta.

Turkiga ayaa horumar ka samaysay ku dhiirrigelinta Mareykanka, Midowga Yurub, iyo UK inay oggolaadaan ka-dhaafitaanno iyo dabacsanaan ku saabsan cunaqabateynta waxayna sii waddaa dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu doonayo in dhammaan tallaabooyinka ciqaabta ah laga qaado. "Qaadista dhammaystiran ee cunaqabateyntan waxay muhiim u tahay dib-u-dhiska dalka iyo dib-u-dhexgalkiisa nidaamka gobolka iyo kan caalamiga ah,' ayaa lagu soo gabagabeeyay bayaanka."