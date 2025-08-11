CAALAMKA
Jabkii Bariire ee Al-Shabaab waa burburkii propagandadooda
Jabkii Bariire ee Al-Shabaab waa burburkii propagandadooda / TRT Global
11 Agoosto 2025

Wasiirka Gaashaandigga Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi, ayaa sheegay in guuldarradii weyneyd ee kooxda Al-Shabaab ka soo gaartay degmada Bariire ay dhabarka ka jebisay warbaahinta iyo ololaha ay maalmahan ku faafinayeen ee ku saabsan in ay dib u qabsan karaan dalka oo dhan.

Fiqi ayaa sheegay in ciidanka dowladda iyo saaxiibadooda ay weerar qorsheysan ku burburiyeen awooddii kooxda ee halkaasi, taas oo ka dhigtay sheegashadii iyo riyadii ay ku ololeynayeen mid si buuxda u burburtay.

