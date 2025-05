Laba Diyaaradood oo Sidey Dadka Laga soo Masaafuriyey Mareykanka Ayaa Soo Caga Dhigtay Guatemala Laba Diyaaradood oo Sidey Dadka Laga soo Masaafuriyey Mareykanka Ayaa Soo Caga Dhigtay Guatemala

Aqalka Cad ayaa sheegay in "538 qof oo ah muhaajiriin sharci-darro" la xiray sidoo kalena boqolaal kale la tarxiilay, iyadoo lagu daray in "hawlgalkii ugu weyn taariikhda Mareykanka ee ka tarxiilka dadka muhaajiriinta ah uu si fiican u socdo."