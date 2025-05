Viime kuussa maailman vauraimpia maita määrättiin vähentämään vaarallisia kasvihuonekaasupäästöjä nopeammin kuin vielä kehittyvinä pidettyjä maita.

Pienet meren ympäröivät saarivaltiot tuottavat vain murto-osan maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä, mutta ne ovat eniten vaarassa ilmastonmuutoksen vaikutusten vuoksi. Vauraammat maat tuottavat korkeimmat määrät myrkyllisiä päästöjä, mutta niitä ei saateta tästä vastuuseen.

Kansainvälinen merioikeustribunaali (ITLOS) puuttui tähän epäarvoisuuteen äskettäisessä päätöksessään, jossa arvioitiin valtioiden velvoitteita YK:n merioikeusyleissopimuksen (UNCLOS) mukaisesti. Tämä sopimus määrittää, miten maailma suojelee ja hoitaa meriä.

ITLOS, jonka päämaja sijaitsee Hampurissa, Saksassa, antoi neuvoa-antavan lausuntonsa vastauksena pienten saarivaltioiden komission ilmastonmuutosta ja kansainvälistä oikeutta koskevaan aloitteeseen.

Vaikka 196 valtiota allekirjoitti Pariisin ilmastosopimuksen vuonna 2015 YK:n ilmastokonferenssissa (COP21), sopimuksesta puuttuu täytäntöönpanomekanismi. Sen sijaan taloudellisesti kehittyneemmät maat väittävät, että niillä on oikeus asettaa omat ilmastotavoitteensa ilman minkäänlaista lainsäädäntökehystä.

ITLOS totesi kuitenkin 21. toukokuuta, että Pariisin sopimus ei riitä. Sen mukaan merioikeus asettaa valtioille erityisiä oikeudellisia velvoitteita, ja jos niitä ei noudateta, sillä on seurauksia. Päätös tehtiin samalla kun valtameret lämpenevät nopeasti, mikä aiheuttaa entistä suurempaa vaaraa planeetan biologiselle monimuotoisuudelle ja ihmiskunnan selviytymiselle.

Miten tämä päätös pannaan täytäntöön, on kuitenkin vielä epävarmaa.

Dr. Vandana Shiva, johtava ympäristöaktivisti ja yhden Intian ensimmäisistä siemenpankeista perustaja, puhuu TRT Worldille päätöksestä Himalajan juurella sijaitsevasta Dehradunista, joka sijaitsee Intian pohjoisessa Uttarakhandin osavaltiossa.

TRT World: Voisitko aloittaa selittämällä, miksi pienet saarivaltiot ovat erityisen alttiita ilmastonmuutokselle?

Vandana Shiva: Pienet saarivaltiot ja vuoristoyhteisöt, kuten Himalajan alue, jossa asun, eivät ole saastuttaneet maapalloa. Silti ne kärsivät eniten rikkaiden aiheuttamasta saastuttamisesta.

Nämä yhteisöt ovat haavoittuvaisia, eikä niillä ole suojaa. Niinpä ne kärsivät enemmän. Pienille saarivaltioille lämpimämpi maailma tarkoittaa suoraan merenpinnan nousua, joka johtuu lumen sulamisesta ja veden määrän kasvusta.

Sitten on myös maaperän eroosio. Saarivaltioilla eletään rannikkoalueilla ja rannoilla, mutta nyt kokonaiset saaret joko uppoavat tai, kuten Bengalinlahden Sundarbanin saaret, ne katoavat. Ne yksinkertaisesti häviävät.

Lisäksi valtamerten toiminnan epävakaus lisää hurrikaanien ja syklonien esiintymistiheyttä ja voimakkuutta, mikä vaikuttaa paljon enemmän. Yksi sykloni voi häiritä ruoansaantia todella pahasti, jos on riippuvainen tuontiruoasta.

Nämä ovat joitain syitä, miksi pienet saaret ovat haavoittuvaisia ja miksi pienet saarivaltiot (veivät tapauksensa oikeuteen).

TRT World: Kyllä, viime kuussa ne veivät tapauksensa ITLOSiin, mutta oliko tämä neuvoa-antava lausunto oikeudellisesti sitova? Ja jos ei ollut, mitä painoarvoa sillä todella on muutoksen aikaansaamisessa?

Vandana Shiva: Niin, merioikeus on oikeudellisesti sitova, eikä valtameren käyttäytymistä voi erottaa ilmakehän ilmastokäyttäytymisestä, eikö niin? Koska ilmasto on osa koko biosfääriä.

Meidät on saatu ajattelemaan ilmastoa erillisenä ja täysin yksin olemassa olevana asiana. Ei, se liittyy täysin valtameren toimintaan, biosfääriin, maaperän käyttäytymiseen ja siksi tieteellisesti ja oikeudellisesti merioikeus on oikeudellisesti sitova.

Jopa ilmastosopimus oli oikeudellisesti sitova siihen asti, kunnes (entinen Yhdysvaltain presidentti Barack) Obama kumosi sen Kööpenhaminassa vuonna 2009.

Juuri siellä YK:n ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) oikeudellisesti sitovaa sopimusta heikennettiin.

Presidentti Obama lensi Kööpenhaminaan, missä COP-kokous järjestettiin, ehdotti lainsäädäntökehyksen purkamista ja sen korvaamista vapaaehtoisilla sitoumuksilla pienelle ryhmälle maita ryhmälle neuvotteluiden ulkopuolella, piti lehdistötilaisuuden ja lensi pois sillä välin, kun muut maat vielä neuvottelivat salissa. Obaman lehdistötilaisuus, jossa hän ilmoitti siirtymisestä oikeudellisesti sitovista määräyksistä vapaaehtoiseen saasteen vähentämiseen, välitettiin suoraan neuvottelusalin näytöille.

Joten nyt pohjoisen maat sanovat, ettei kyseessä ole oikeudellisesti sitova sopimus.

Rikkaat maat pistivät lopun lainsäädännöllisille edellytyksille ja nyt ne piiloutuvat tämän taakse sanoen, ettei tämäkään lausunto ole oikeudellisesti sitova. Mutta merioikeus on oikeudellisesti sitova, ja ilmakehä ja valtameret ovat yhteydessä toisiinsa.

TRT World: Voiko tämän tuomioistuimen päätös nyt aktiivisesti saada aikaan muutosta ja saattaa rikkaat maat vastuuseen?

Vandana Shiva: Jos pienet saarivaltiot pysyvät yhtenäisenä voimana ja pitävät kiinni ekologisesta tieteellisestä johdosta. Kaikki tiedeyhteisössä sanovat, että suurin kriisi juuri nyt on valtameren järjestelmän epävakaus, ei vain merenpinnan nousu, vaan valtameren virtojen epävakaus.

TRT World: Mitä valtameren virtojen epävakaus tarkoittaa maailmalle, ihmiskunnalle?

Vandana Shiva: Se tarkoittaa, että saatamme jäädä ilman sadetta, mikä on nyt tapahtumassa Intiassa. Puhutaan lämpötilan noususta. Kukaan ei puhu monsuunin epäonnistumisesta. Monsuuni syntyy tästä kaikesta, ja kokonaiset taloudet lepäävät monsuunin varassa. Ilman monsuunia Intia ei ole mitään. Jos monsuuni katoaa, Intialla ei ole taloutta.

Neuvoa antavassa lausunnossa sanotaan, että nyt yli 60 prosentista maailman saasteista - ja historiallisesti 100 prosentista - vastuussa olevilla rikkailla mailla on velvollisuus!

Saastuttaja maksaa -periaate hyväksyttiin Earth Summitissa vuonna 1992. Katsotaan siis tätä, otetaan huomioon todisteet valtamerien epävakaudesta, merioikeus toisena sopimuksena ja se, että IPCC oli alun perin oikeudellisesti sitova sopimus ennen kuin Obama kumosi sen. Kaikki nämä faktat osoittavat, että tapa, jolla rikkaat maat ovat tottuneet jatkuvasti toimimaan lainvastaisesti planeettaa ja köyhiä maita kohtaan – jotka joutuvat kärsimään niiden tekojen vuoksi - täytyy jossain vaiheessa loppua.

Vaikka se on vain lausunto, siitä on tämän vuoksi tultava lainvoimainen.

Muistini mukaan pienet saarivaltiot olivat suurin voima ilmastosopimuksen alkuvaiheissa. Ne ovat edelleen se voima, joka nyt kääntyy merioikeuden puoleen luodakseen painetta.

Jos nämä valtiot ovat luovia, innovatiivisia ja tuovat yhteen monet asiat, joita on parhaillaan meneillään, mukaan lukien erittäin vahva ilmastoliike, tällä voi olla vaikutusta.

TRT World: Mutta miten tämä voi oikeastaan estää rikkaampia maita saastuttamasta? Ja miten ne voidaan todella saada maksamaan ja ottamaan huomioon neuvot, joita nämä vastuuta peräänkuuluttavat instituutiot antavat?

Vandana Shiva: Juuri tähän tarvitaan innovatiivisia ja luovia ideoita.

"Ahneuden rajattomuus ja lainvastaisuus on tuotava esiin."

Rikkaat maat pistivät lopun ilmastosopimuksen oikeudellisesti sitoville elementeille ja muuttivat ne vapaaehtoisiksi sitoumuksiksi. Pienet saarivaltiot, jotka ovat tämän kaiken uhreja, ovat kääntyneet merioikeuden puoleen, joka on yhä oikeudellisesti sitova.

Tarvitaan luova liittouma. Sen ei tarvitse koostua vaikutusvaltaisista maista. Sen täytyy perustua vahvaan ideaan.

Vahvaan ideaan ilmasto- ja ympäristöoikeudenmukaisuudesta, vahvaan ajatukseen taloudellisesta oikeudenmukaisuudesta. Vahvaan etiikan ajatukseen.

Kun ilmastosopimus kaadettiin Kööpenhaminassa, tarvittiin Bolivian tuolloinen alkuperäiskansoja edustava presidentti sanomaan: "Tavoitteenamme on pelastaa ihmiskunta, ei vain puolta ihmiskuntaa. Olemme täällä pelastamassa Äiti maata." Vain tämä yksi teko laukaisi kokonaisen liikkeen luonnon oikeuksien puolesta.

Ihmiset järjestäytyvät nyt uusilla tavoilla suojellakseen jokia, vuoria ja vaatiakseen ekoalueiden luomista. Tämä on jotain, mitä Euroopan parlamentti teki viime vuonna. Mutta nyt uusien vaalien myötä Euroopassa, en tiedä kuinka pitkälle nämä asiat etenevät. Mutta uskon, että jos pienet saarivaltiot samalla tavalla peräänkuuluttavat laajempaa liittoumaa, ne löytävät tien.

Antakaahan kun annan yksinkertaisen esimerkin. Ystäväni Anita Roddick, The Body Shopin perustaja, tapasi sanoa, että sinun täytyy olla kuin hyttynen. Hyttynen vain tulee ja ärsyttää sinua, niin että sinun on pakko huomata se. Sinun täytyy luoda säpinää, herättää huomiota ja saada rikkaat maat ulos täydellisen koskemattomuuden tilastaan. Voimme tehdä mitä haluamme. Ja on löydettävä uusia hyttystaktiikoita.

TRT World: Sanoisitko, että nämä hyttystaktiikat tulevat seuraavalta sukupolvelta?

Vandana Shiva: Kuten sanoin, pienet saarivaltiot yhdessä nuorten aktivistien ja oikeiden tieteentekijöiden kanssa, koska nykyään maailmassa on kaikenlaisia tieteilijöitä.

TRT World: Olet sanonut, että itsenäiset valtiot ovat nykyään enemmänkin yritysvaltioita, eivätkä ne enää toimi hallituksina, vaan saastuttavina yrityksinä. Kuinka pienet saarivaltiot, yhdessä ruohonjuuritason liikkeiden ja "todellisten tieteentekijöiden" kanssa, voivat kilpailla näiden yritysvaltioiden kanssa?

Vandana Shiva: Juuri siksi ne voivat kilpailla. Koska rikkaat maat ovat vain rikkaiden valtioita. Ne ovat vain mahtimaita, oli kyseessä sitten kemian- tai öljyvallat.

Koska pienet saarivaltiot ovat pieniä, ne ovat täysin sitoutuneita ekologiaan ja kulttuuriinsa ja kansalaisiinsa.

Ne ovat todellisia itsenäisiä suvereeneja ääniä, jotka edustavat luontoa ja ihmisiä. Pohjoisen maat eivät enää edusta luontoa ja ihmisiä. Pohjoinen edustaa ahneutta, joten konflikti on nyt ahneuden ja maapallon välillä.

Tässä konfliktissa, jossa luonto ja ihmiset ovat toisella puolella ja ahneus toisella, pohjoisen maat ovat kadonneet ahneuteen.

Pienillä saarivaltioilla on yhä jonkinlainen asema luonnon ja ihmisten äänenä.

Siksi ne voivat haastaa muut maat ja lopulta uskon, että luonnon ääni tulee voittamaan.

Ainoa asia, joka määrittää minkäänlaisen lopputuloksen, on luonnon ääni.

TRT World: Palataan nyt annettuun lausuntoon – näetkö sen olevan positiivinen askel kohti ilmasto-oikeudenmukaisuutta?

Vandana Shiva: Se on erittäin positiivinen askel kolmesta syystä.

Ensinnäkin, aikana jolloin maailman kiusaajat odottavat kaikkien olevan hiljaa, pieniltä saarivaltioilta kuuluu ääni. Tämä on positiivinen askel, joka kertoo kiusaajille, että planeetalla on muitakin ihmisiä.

Toiseksi, se muistuttaa ihmisiä siitä, että on olemassa lukuisia oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Yksi niistä on merioikeus.

Kolmanneksi, ne auttavat ihmisiä muistamaan, että elämme ainoalla elävällä planeetalla, joka on olemassa, ja tällä elävällä planeetalla, Gaialla, maa, biosfääri, valtameret – kaikki nämä muodostavat yhden toisiinsa kytkeytyneen kokonaisuuden, joka ylläpitää elämää, lämpötilaa ja merivirtojen virtausta niin syrjäisillä vuoristoalueilla kuin kaikkein syrjäisimmillä saarivaltioilla.

Siksi meidän täytyy käyttäytyä kunnioittaen Gaiaa. Rikokset Gaiaa vastaan ovat rikoksia ihmisyyttä vastaan.