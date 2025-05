YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti Sudanin siviileiden vakavasta kärsimyksestä ja kehotti maailmanlaajuisiin toimiin taistelujen lopettamiseksi, kun sota siirtyy kolmanteen vuoteensa.

"Kahden vuoden tuhoisan sodan jälkeen Sudan on edelleen kriisissä, jonka mittakaava on valtava, ja siviilit maksavat korkeimman hinnan", Guterres totesi maanantaina antamassaan lausunnossa, jossa hän tuomitsi summittaiset iskut markkinoille, sairaaloihin, kouluihin ja pakolaisleireille.

"Lähes 12 miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan, mikä on johtanut maailman suurimpaan pakolaiskriisiin", hän sanoi ja lisäsi, että yli 3,8 miljoonaa on hakenut turvaa naapurimaista.

Guterres huomautti, että yli 30 miljoonaa ihmistä tarvitsee humanitaarista apua, joista 25 miljoonaa kärsii akuutista nälästä. Hän varoitti, että "laihan kauden lähestyessä nälänhätää on tunnistettu ainakin viidellä alueella ja sen odotetaan leviävän edelleen."

Guterres totesi myös, että "avustustyöntekijöihin on kohdistettu hyökkäyksiä: ainakin 90 on menettänyt henkensä taistelujen alkamisen jälkeen", ja vaati vastuullisuutta.

"Riippumattomat, puolueettomat ja läpinäkyvät tutkinnat kaikista rikkomuksista ja väärinkäytöksistä ovat myös ratkaisevan tärkeitä", hän lisäsi.

Tuhansia kuolleita, miljoonia paenneita

Kehottaessaan uudistuneeseen poliittiseen tahtoon Guterres korosti, että "ainoa tapa varmistaa siviilien suojelu on lopettaa tämä järjetön konflikti."

"Maailma ei saa unohtaa Sudanin kansaa", hän sanoi ja lisäsi, että YK on sitoutunut tukemaan hänen henkilökohtaisen lähettiläänsä Ramtane Lamamran johtamia rauhanponnisteluja.

Huhtikuun 15. päivästä 2023 lähtien Rapid Support Forces (RSF) on taistellut armeijan kanssa Sudanin hallinnasta, mikä on johtanut tuhansiin kuolemiin ja yhteen maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä.

YK:n ja paikallisten viranomaisten mukaan yli 20 000 ihmistä on kuollut ja 15 miljoonaa joutunut jättämään kotinsa. Yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan uhriluku voi kuitenkin olla noin 130 000.

Suurin osa maasta paenneista on suunnannut Etiopiaan, Egyptiin, Keski-Afrikan tasavaltaan ja Tšadiin.