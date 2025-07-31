Tuki Israelin kansanmurhasodalle Palestiinan Gazassa on laskenut jyrkästi amerikkalaisten aikuisten keskuudessa: vain noin kolmannes hyväksyy enää Israelin sotilaallisen hyökkäyksen, kun taas noin kuusi kymmenestä vastustaa sitä — lokakuussa 2023, kun Israelin sotilaallinen hyökkäys alkoi, luku oli vielä noin puolet — kertoo uusi Gallup-kysely

Israelin tuhoisaa, 21 kuukautta jatkunutta hyökkäystä vastustetaan enemmän demokraattien ja nuorten aikuisten kuin republikaanien ja iäkkäämpien yhdysvaltalaisten keskuudessa.

Kyselyssä todettiin myös, että 52 prosenttia Yhdysvaltain aikuisväestöstä suhtautuu Israelin pääministeri Benjamin Netanjahuun kielteisesti — kyseessä on hänen huonoin kannatuslukemansa sitten vuoden 1997, jolloin Gallup alkoi seurata hänen suosiotaan.