Kuolonuhrien määrä Gazassa on ylittänyt 46 700, samalla kun Israelin hyökkäykset kiihtyvät

Israelin kansanmurha Gazassa — jota on nyt kestänyt 467 päivää — on raporttien mukaan tappanut yli 46 707 palestiinalaista ja haavoittanut 110 265. Libanonissa Israel on tappanut ainakin 4 063 ihmistä sitten lokakuun 2023.