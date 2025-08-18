Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen venäläinen kollegansa Vladimir Putin kättelivät ja vaihtoivat tervehdyksiä saapuessaan Alaskan sotilastukikohtaan historialliseen huippukokoukseen, joka käsitteli Venäjän sotaa Ukrainassa.

Johtajat kävivä kahdenkeskisiä keskusteluja, joita Euroopan maat ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi seurasivat tarkasti. Zelenskyi ei ollut mukana kokouksessa ja on julkisesti kieltäytynyt Trumpin painostuksesta luovuttaa Venäjän valtaamia alueita.

Molemmat johtajat seisoivat perjantaina rinnakkain, kättelivät uudelleen, näyttivät vaihtavan sanoja ja jättivät huomioimatta toimittajien huutelut kysymyksineen Joint Base Elmendorf-Richardson -tukikohdassa Anchorage'n ulkopuolella. Samaan aikaan F-22- ja B2-pommittajat lensivät yläpuolella.

Kumpikaan lentokone ei tullut aktiivipalvelukseen ennen kylmän sodan päättymistä, mutta niiden suunnittelu ja kehitys alkoivat 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen kilpailu oli huipussaan.