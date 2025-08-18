Kuvina: Trump ja Putin kävelivät Alaskassa punaista mattoa pitkin historiallista kättelyä varten
POLITIIKKA
Kuvina: Trump ja Putin kävelivät Alaskassa punaista mattoa pitkin historiallista kättelyä vartenTrump ja Putin kättelivät yli puolen vuosikymmenen jälkeen, kun kylmän sodan aikana suunnitellut sotilaslentokoneet lensivät Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien yllä ennen historiallista huippukokousta Ukrainan sodan tiimoilta.
Trump ja Putin tapasivat lentokentän kiitoradalla Joint Base Elmendorf-Richardsonissa ja vaihtoivat lämpimän kädenpuristuksen sekä hymyjä. / Reuters
18. elokuuta 2025

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja hänen venäläinen kollegansa Vladimir Putin kättelivät ja vaihtoivat tervehdyksiä saapuessaan Alaskan sotilastukikohtaan historialliseen huippukokoukseen, joka käsitteli Venäjän sotaa Ukrainassa.

Johtajat kävivä kahdenkeskisiä keskusteluja, joita Euroopan maat ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi seurasivat tarkasti. Zelenskyi ei ollut mukana kokouksessa ja on julkisesti kieltäytynyt Trumpin painostuksesta luovuttaa Venäjän valtaamia alueita.

Molemmat johtajat seisoivat perjantaina rinnakkain, kättelivät uudelleen, näyttivät vaihtavan sanoja ja jättivät huomioimatta toimittajien huutelut kysymyksineen Joint Base Elmendorf-Richardson -tukikohdassa Anchorage'n ulkopuolella. Samaan aikaan F-22- ja B2-pommittajat lensivät yläpuolella.

Kumpikaan lentokone ei tullut aktiivipalvelukseen ennen kylmän sodan päättymistä, mutta niiden suunnittelu ja kehitys alkoivat 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välinen kilpailu oli huipussaan.

Lentokoneiden läsnäolo Putinin tervetuloseremoniassa punaisella matolla, jonka huippukokouksen isäntä Trump järjesti, saattoi olla tarkoitettu muistuttamaan Venäjän johtajaa Yhdysvaltain sotilaallisesta voimasta, kun he valmistautuivat keskusteluihin, jotka keskittyvät Venäjän sotaan Ukrainassa.

Molemmat johtajat nousivat Trumpin panssaroidun presidenttilimusiinin takapenkille, keskustelivat keskenään ja hymyilivät asettuessaan paikoilleen.

Johtajien saattue ajoi lyhyen matkan tukikohdan rakennukseen, jossa he pitivät tapaamisen ja myöhemmin lehdistötilaisuuden.

