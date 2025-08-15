MAAILMA
Muslimifoorumi kritisoi ministeri Grahn-Laasosen näkemyksiä niqabeista ja burkista
Muslimifoorumin pääsihteerin Pia Jardin mukaan hijabin käyttö on osa uskonvapautta ja Suomessa pitäisi olla oikeus pukeutua niin kuin haluaa.
Muslimifoorumi kritisoi ministeri Grahn-Laasosen näkemyksiä niqabeista ja burkista
Arkistokuva: Niqabiin pukeutunut nainen osallistui mielenosoitukseen Ranskassa. / AFP
15. elokuuta 2025

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) kommentit niqabien ja burkien kieltämisestä kouluissa ovat saaneet aikaan vilkasta keskustelua Suomessa. Grahn-Laasonen kirjoitti X:ssä, että niqabit ja burkat eivät sovi kouluihin Suomessa.

Aiemmin perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtionvarainministeri Riikka Purra oli vaatinut niqabien, burkien ja huivien täyskieltoa Suomeen sosiaalisessa mediassa.

Molemmat ministerit väittivät kantojensa perustuvan tasa-arvoon.

Nyt Muslimifoorumin puheenjohtaja Pia Vardi on kritisoinut ministerien kommentteja. Vardi sanoi, että hijabin käyttö kuuluu uskonvapauteen.

Jardi uskoo, että niqabeista ja burkista puhuminen johtaa lopulta täyden huivikiellon vaatimiseen, kuten Ranskassa.

“Tietenkään ketään ei tulisi pakottaa käyttämään huivia. Mutta se, että tätä alettaisiin rajoittaa, tuntuu todella pahalta eikä ollenkaan tasa-arvoiselta”, Jardi sanoi Ylelle.

Suositeltu

“Aiheen nostaminen esille Suomessa vaikutta hölmöltä”, hän sanoi.

“En ole koskaan nähnyt lasten käyttävän niqabia Suomessa.”

Myös oppositiopoliitikot kritisoivat hallituspuolueiden ministereiden ulostuloja aiheesta.

Vihreiden kansanedustaja Saara Hyrkkö esimerkiksi sanoi, että valtion tehtävä ei ole säännellä ihmisten pukeutumista.

Pikemminkin se on kalteva pinta, joka herättää kysymyksen, mitä seuraavaksi lähdetään rajoittamaan”, hän sanoi.

