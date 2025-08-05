Tuhansien ihmisten odotetaan saapuvan Bangladeshin pääkaupunkiin Dhakaan tiistaina juhlistamaan kuolonuhreja vaatineiden protestien ensimmäistä vuosipäivää, jotka johtivat pääministeri Sheikh Hasinan syrjäyttämiseen. Päivän ohjelmaan kuuluu mielenosoituksia, konsertteja ja rukoustilaisuuksia.

Tapahtumat huipentuvat julistukseen, jota pidetään etenemissuunnitelmana demokraattisille uudistuksille. Tämä on osa poliittista matkaa, joka alkoi taloudellisista vaikeuksista ja sorrosta nousseesta kansannoususta ja johti väliaikaiseen hallitukseen, jota johtaa Nobelin rauhanpalkinnon saaja Muhammad Yunus.

"Yhdessä rakennamme Bangladeshin, jossa tyrannia ei enää koskaan nouse valtaan", Yunus sanoi kansalle lähettämässään viestissä vuosi sen jälkeen, kun protestit pakottivat Hasinan pakenemaan naapurimaahan Intiaan. Hän myös kunnioitti niiden muistoa, jotka menettivät henkensä.

Yunus totesi, että rauhalliset, reilut ja läpinäkyvät vaalit voitaisiin järjestää ensi vuoden alussa. Hän lupasi paluun täyteen demokraattiseen hallintoon aikana, jolloin paineet nopeammalle siirtymälle kasvavat työvoiman levottomuuksien keskellä.

"Kaadetut itsevaltaiset johtajat ja heidän omaa etuaan ajavat liittolaisensa ovat kuitenkin yhä aktiivisia", hän lisäsi ja kehotti yhtenäisyyteen suojelemaan kansannousun saavutuksia, samalla kun hänen hallituksensa käy uudistusneuvotteluja poliittisten puolueiden ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Hänen väliaikaishallituksensa on käynnistänyt laajoja uudistuksia, ja "heinäkuun surmista" vastuussa olevien oikeudenkäynnit etenevät nopeasti, Yunus lisäsi.

Poliisi oli korkeassa valmiustilassa koko pääkaupungissa, ja panssaroidut ajoneuvot partioivat kaduilla estääkseen Hasinan kielletyn Awami-liiton mahdolliset yritykset häiritä päivän tapahtumia.