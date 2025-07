Toimiston mukaan Netanjahu lepää kotonaan seuraavat kolme päivää. Tämän vuoksi hän ei osallistu korruptiojuttunsa oikeudenkäyntiin 21. heinäkuuta.

Netanjahu on ensimmäinen virassa oleva Israelin johtaja, joka on rikossyytteiden vuoksi oikeudessa. Hänestä on lisäksi annettu Kansainvälisen rikostuomioistuimen pidätysmääräys Gazassa tehdyistä sotarikoksista. Alueella on lokakuusta 2023 lähtien kuollut lähes 59 000 ihmistä, joista suurin osa on naisia ja lapsia.