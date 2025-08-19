Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut puhuneensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ja kertonut, että valmistelut tapaamiselle Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä ovat käynnissä. Tapaamispaikka ei ole vielä tiedossa.

“Varapresidentti J.D. Vance, ulkoministeri Marco Rubio ja erityislähettiläs Witkoff koordinoivat Moskovan ja Kiovan kanssa”, Trump sanoi maanantaina ja lisäsi, että “kaikki ovat erittäin tyytyväisiä mahdollisuuteen saavuttaa rauha Venäjän ja Ukrainan välille.”

Hän totesi, että odotetun kahdenvälisen tapaamisen jälkeen Putinin ja Zelenskyin välillä “pidämme toisen tapaamisen, kolmikantaisen, jossa olen mukana molempien presidenttien kanssa.”

AFP-uutistoimiston mukaan Trumpin ja Putinin puhelun aikana Putin ilmaisi valmiutensa tavata Zelenskyi.

Trump soitti puhelun Valkoisen talon keskustelujen tauolla Euroopan johtajien kanssa, vain päiviä hänen Alaskan huippukokouksensa jälkeen Putinin kanssa.

Zelenskyi puolestaan totesi, että Ukraina tukee Trumpin pyrkimyksiä “lopettaa Venäjän ja Ukrainan välinen sota ja löytää diplomaattinen ratkaisu sen päättämiseksi”, ja vahvisti olevansa valmis osallistumaan kolmikantaiseen huippukokoukseen.

Hän kiitti Trumpia “työstä tappamisen lopettamiseksi” ja sanoi, että Ukraina on valmis järjestämään vaalit, kun turvallisuus ja rauha on saavutettu.