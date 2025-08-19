Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut puhuneensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ja kertonut, että valmistelut tapaamiselle Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä ovat käynnissä. Tapaamispaikka ei ole vielä tiedossa.
“Varapresidentti J.D. Vance, ulkoministeri Marco Rubio ja erityislähettiläs Witkoff koordinoivat Moskovan ja Kiovan kanssa”, Trump sanoi maanantaina ja lisäsi, että “kaikki ovat erittäin tyytyväisiä mahdollisuuteen saavuttaa rauha Venäjän ja Ukrainan välille.”
Hän totesi, että odotetun kahdenvälisen tapaamisen jälkeen Putinin ja Zelenskyin välillä “pidämme toisen tapaamisen, kolmikantaisen, jossa olen mukana molempien presidenttien kanssa.”
AFP-uutistoimiston mukaan Trumpin ja Putinin puhelun aikana Putin ilmaisi valmiutensa tavata Zelenskyi.
Trump soitti puhelun Valkoisen talon keskustelujen tauolla Euroopan johtajien kanssa, vain päiviä hänen Alaskan huippukokouksensa jälkeen Putinin kanssa.
Zelenskyi puolestaan totesi, että Ukraina tukee Trumpin pyrkimyksiä “lopettaa Venäjän ja Ukrainan välinen sota ja löytää diplomaattinen ratkaisu sen päättämiseksi”, ja vahvisti olevansa valmis osallistumaan kolmikantaiseen huippukokoukseen.
Hän kiitti Trumpia “työstä tappamisen lopettamiseksi” ja sanoi, että Ukraina on valmis järjestämään vaalit, kun turvallisuus ja rauha on saavutettu.
Zelenskyi huomautti myös, että “meillä on nyt mahdollisuus ostaa aseita Yhdysvalloista, ja on erittäin tärkeää tarjota turvallisuustakuita Ukrainan armeijan uudelleenaseistamiseksi.”
Aiemmin maanantaina Trump julkaisi Truth Social -alustalla viestin, jossa hän kehotti Kiovaa luopumaan pyrkimyksistään vallata Krim takaisin ja liittyä Natoon.
Euroopan huolenaiheet
Zelenskyi vastasi X-alustalla, että “Venäjä voidaan pakottaa rauhaan vain voimalla, ja presidentti Trumpilla on tuo voima.”
Saksan liittokansleri Friedrich Merz, joka puhui Washingtonin tapaamisen jälkeen, sanoi, että “nämä ovat ratkaisevia päiviä Ukrainalle” ja ilmaisi epäilynsä siitä, “onko Putinilla rohkeutta osallistua huippukokoukseen, jossa Zelenskyi on läsnä.”
Merz toivotti Trumpin ilmoituksen turvallisuustakuista Ukrainalle tervetulleeksi ja sanoi, että odotukset keskusteluista “eivät vain täyttyneet, vaan ylittyivät”, ja korosti, että “koko Euroopan tulisi osallistua Ukrainan turvallisuustakuisiin.”