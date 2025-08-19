POLITIIKKA
2 minuuttia lukemista
Järjestelyt käynnissä Putinin ja Zelenskyin tapaamista varten — Trump
Yhdysvaltain presidentti antoi merkkejä mahdollisesta kolmenvälisestä huippukokouksesta, ja eurooppalaiset johtajat tukevat turvatakuita Ukrainalle.
Järjestelyt käynnissä Putinin ja Zelenskyin tapaamista varten — Trump
Yhdysvaltain presidentti vihjasi mahdollisesta kolmenvälisestä huippukokouksesta, ja eurooppalaiset johtajat tukevat Ukrainan turvatakuita. / AP
yhdeksän tuntia sitten

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut puhuneensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa ja kertonut, että valmistelut tapaamiselle Putinin ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin välillä ovat käynnissä. Tapaamispaikka ei ole vielä tiedossa.

“Varapresidentti J.D. Vance, ulkoministeri Marco Rubio ja erityislähettiläs Witkoff koordinoivat Moskovan ja Kiovan kanssa”, Trump sanoi maanantaina ja lisäsi, että “kaikki ovat erittäin tyytyväisiä mahdollisuuteen saavuttaa rauha Venäjän ja Ukrainan välille.”

Hän totesi, että odotetun kahdenvälisen tapaamisen jälkeen Putinin ja Zelenskyin välillä “pidämme toisen tapaamisen, kolmikantaisen, jossa olen mukana molempien presidenttien kanssa.”

AFP-uutistoimiston mukaan Trumpin ja Putinin puhelun aikana Putin ilmaisi valmiutensa tavata Zelenskyi.

Trump soitti puhelun Valkoisen talon keskustelujen tauolla Euroopan johtajien kanssa, vain päiviä hänen Alaskan huippukokouksensa jälkeen Putinin kanssa.

Zelenskyi puolestaan totesi, että Ukraina tukee Trumpin pyrkimyksiä “lopettaa Venäjän ja Ukrainan välinen sota ja löytää diplomaattinen ratkaisu sen päättämiseksi”, ja vahvisti olevansa valmis osallistumaan kolmikantaiseen huippukokoukseen.

Hän kiitti Trumpia “työstä tappamisen lopettamiseksi” ja sanoi, että Ukraina on valmis järjestämään vaalit, kun turvallisuus ja rauha on saavutettu.

Suositeltu

Zelenskyi huomautti myös, että “meillä on nyt mahdollisuus ostaa aseita Yhdysvalloista, ja on erittäin tärkeää tarjota turvallisuustakuita Ukrainan armeijan uudelleenaseistamiseksi.”

Aiemmin maanantaina Trump julkaisi Truth Social -alustalla viestin, jossa hän kehotti Kiovaa luopumaan pyrkimyksistään vallata Krim takaisin ja liittyä Natoon.

Euroopan huolenaiheet

Zelenskyi vastasi X-alustalla, että “Venäjä voidaan pakottaa rauhaan vain voimalla, ja presidentti Trumpilla on tuo voima.”

Saksan liittokansleri Friedrich Merz, joka puhui Washingtonin tapaamisen jälkeen, sanoi, että “nämä ovat ratkaisevia päiviä Ukrainalle” ja ilmaisi epäilynsä siitä, “onko Putinilla rohkeutta osallistua huippukokoukseen, jossa Zelenskyi on läsnä.”

Merz toivotti Trumpin ilmoituksen turvallisuustakuista Ukrainalle tervetulleeksi ja sanoi, että odotukset keskusteluista “eivät vain täyttyneet, vaan ylittyivät”, ja korosti, että “koko Euroopan tulisi osallistua Ukrainan turvallisuustakuisiin.”

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us