Kreml ilmoitti maanantaina, että on liian aikaista keskustella Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin ehdottamasta mahdollisesta neljän osapuolen rauhanneuvottelujen muodosta ja toisti huolen hänen mandaatistaan.

Zelenskyi kertoi Associated Press -uutistoimistolle lauantaina julkaistussa haastattelussa kannattavansa neljän osapuolen neuvotteluja Yhdysvaltojen, Ukrainan, Venäjän ja Euroopan unionin välillä. Hän totesi, että olisi "erittäin vaarallista", jos Washington ja Moskova kävisivät keskusteluja Ukrainan sodan päättämisestä ilman Kiovan osallistumista.

Hänen kommenttinsa tulivat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin lausuntojen jälkeen, joissa hän vihjasi Washingtonin ja Moskovan olevan jo yhteydessä Ukrainan tilanteesta. Trump ei antanut tarkempia tietoja, ja Venäjän apulaisulkoministeri Sergei Rjabkov kertoi Interfax-uutistoimistolle 27. tammikuuta, että suoria yhteyksiä Moskovan ja Trumpin hallinnon välillä ei ollut vielä aloitettu.

Kun Peskovilta maanantaina kysyttiin Zelenskyin ajatuksista tulevien neuvottelujen muodosta, hän vastasi toimittajille: "Toistaiseksi kukaan ei ole vakavasti keskustellut mahdollisten osallistujien kokoonpanosta neuvotteluissa."

"Toistaiseksi lähdemme siitä oletuksesta, että Ukrainan presidentillä ei ole oikeutta käydä tällaisia neuvotteluja", hän lisäsi.

Moskova on pitkään väittänyt, että koska Zelenskyi ei tullut uudelleenvalituksi viime vuonna hänen viisivuotisen kautensa päätyttyä – johtuen sotatilalain voimassaolosta – hänellä ei olisi laillista valtuutusta allekirjoittaa rauhansopimusta.

Kiova pitää tätä näkemystä vilpillisenä yrityksenä vaikeuttaa neuvotteluja.

Peskov totesi myös, että on vaikea keskustella mahdollisten neuvottelujen muodosta, kun Zelenskyin vuonna 2022 allekirjoittama asetus on yhä voimassa. Kyseinen asetus kieltää neuvottelut Venäjän kanssa niin kauan kuin presidentti Vladimir Putin on vallassa.

Moskova vaatii asetuksen kumoamista.

"Keskustelu mahdollisista osallistujista (rauhanneuvotteluissa) samalla kun asetus on voimassa, on luultavasti asioiden edelle menemistä", Peskov sanoi.

Putin ja Trump eivät ole vielä puhuneet puhelimessa Trumpin virkaanastujaisten jälkeen. Kun Peskovilta kysyttiin asiasta maanantaina, hän sanoi, että yhteydenottoja "ilmeisesti" suunniteltiin, mutta ettei asiasta ollut tällä hetkellä mitään uutta kerrottavaa.

Kaksi venäläistä lähdettä, joilla on tietoa keskusteluista, kertoi Reutersille, että Saudi-Arabia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat nähdään Venäjän näkökulmasta mahdollisina paikkoina huippukokoukselle näiden kahden johtajan välillä.