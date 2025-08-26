Palestiinalaiset pitivät saarretun Gazan Nasser-sairaalan pihalla hautajaiset toimittajille, jotka Israel surmasi hyökkäyksessään sairaalaan Khan Younisissa Etelä-Gazassa.
Israelin surmaamien toimittajien joukossa olivat Hussam Al Masri, joka työskenteli valokuvaajana Reuters-uutistoimistolle; Mariam Abu Daqqa, joka työskenteli toimittajana useille medioille, mukaan lukien The Independent Arabicille ja Associated Press -uutistoimistolle; Ahmed Abu Aziz, joka työskenteli Quds Feed Networkille; Al Jazeeran Mohammed Salama sekä Reutersin avustaja Moaz Abu Taha.
Hyökkäyksessä kuoli Gazan viranomaisten mukaan ainakin 20 palestiinalaista, mukaan lukien toimittajat.
Toisessa erillisessä hyökkäyksessä Israelin joukot ampuivat kuoliaaksi palestiinalaisen toimittajan Hassan Douhanin Khan Younisissa.
Toimittajien surmat ovat nostaneet Gazassa lokakuusta 2023 lähtien kuolleiden toimittajien määrän 246:een.
Tässä on muutamia sydäntäsärkevistä kuvista: