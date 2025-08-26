Kuvina: Gazalaiset pitivät hautajaiset Israelin Nasser-sairaalassa tappamille toimittajille
GAZAN SOTA
1 minuuttia lukemista
Kuvina: Gazalaiset pitivät hautajaiset Israelin Nasser-sairaalassa tappamille toimittajilleToimittajien murhat ovat nostaneet Gazan toimittajien kuolonuhrien määrän lokakuusta 2023 lähtien 246:een.
Lokakuusta 2023 lähtien Gazassa tapahtuneissa toimittajien surmissa on kuollut 246 toimittajaa. / AA
26. elokuuta 2025

Palestiinalaiset pitivät saarretun Gazan Nasser-sairaalan pihalla hautajaiset toimittajille, jotka Israel surmasi hyökkäyksessään sairaalaan Khan Younisissa Etelä-Gazassa.

Israelin surmaamien toimittajien joukossa olivat Hussam Al Masri, joka työskenteli valokuvaajana Reuters-uutistoimistolle; Mariam Abu Daqqa, joka työskenteli toimittajana useille medioille, mukaan lukien The Independent Arabicille ja Associated Press -uutistoimistolle; Ahmed Abu Aziz, joka työskenteli Quds Feed Networkille; Al Jazeeran Mohammed Salama sekä Reutersin avustaja Moaz Abu Taha.

Hyökkäyksessä kuoli Gazan viranomaisten mukaan ainakin 20 palestiinalaista, mukaan lukien toimittajat.

Toisessa erillisessä hyökkäyksessä Israelin joukot ampuivat kuoliaaksi palestiinalaisen toimittajan Hassan Douhanin Khan Younisissa.

Toimittajien surmat ovat nostaneet Gazassa lokakuusta 2023 lähtien kuolleiden toimittajien määrän 246:een.

Tässä on muutamia sydäntäsärkevistä kuvista:

Suositeltu
Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us