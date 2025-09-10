MAAILMA
2 minuuttia lukemista
Naton ilmapuolustus oli vastakkain venäläisdroonien kanssa Puolan ilmatilassa: tiedottaja
Ukraina kertoo, että Venäjä laukaisi yli 400 miehittämätöntä ilma-alusta ja ohjusta yön aikana, kun Puola hälytti ilmapuolustuksensa torjumaan vihamielisiä kohteita.
Naton ilmapuolustus oli vastakkain venäläisdroonien kanssa Puolan ilmatilassa: tiedottaja
Puolan armeijan komentaja kenraali Wiesław Kukula ja poliisipäällikkö Marek Boron osallistuvat hätäkokoukseen Venäjän ilmatilan loukkausten jälkeen. / Reuters
10. syyskuuta 2025

Naton ilmapuolustus auttoi torjumaan drooneja, jotka tunkeutuivat Puolan ilmatilaan yön aikana, ja liiton pääsihteeri Mark Rutte on yhteydessä Varsovaan, kertoi Naton tiedottaja keskiviikkona.

“Useita drooneja tunkeutui Puolan ilmatilaan yön aikana, ja niitä vastaan toimivat Puolan ja Naton ilmapuolustusjärjestelmät. Naton pääsihteeri on yhteydessä Puolan johtoon, ja Nato konsultoi tiiviisti Puolan kanssa”, kirjoitti tiedottaja Allison Hart X:ssä.

Hart kertoi, että Naton suurlähettiläät pitivät keskiviikkoaamuna säännöllisen kokouksen ja “keskustelevat siitä, miten Nato reagoi drooneihin, jotka tunkeutuivat Puolaan yön aikana.”

Venäjän joukot laukasivat yli 400 droonia ja ohjusta Ukrainaan yön aikana, kertoi Ukrainan ilmavoimat, sen jälkeen kun Puola ilmoitti aktivoineensa ilmapuolustuksensa torjuakseen “vihamielisiä kohteita.”

Ukrainan ilmavoimien mukaan Moskova laukaisi 415 droonia ja 43 ohjusta hyökkäyksessä, jossa Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin yksi henkilö kuoli. Ilmapuolustusyksiköt pudottivat 386 droonia ja 27 ohjusta, ilmavoimat lisäsi.

‘Vaarallinen ennakkotapaus’

Suositeltu

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi keskiviikkona, että kahdeksan venäläistä droonia oli “suunnattu” Puolaan yön aikana Moskovan käynnistämässä hyökkäyksessä, joka pakotti Varsovan aktivoimaan ilmapuolustuksensa.

“Kyse ei ollut vain yhdestä Shahed-droonista, jota voitaisiin kutsua onnettomuudeksi, vaan vähintään kahdeksasta iskudroonista, jotka oli suunnattu Puolaan,” Zelenskyi sanoi viitaten Moskovan käyttämiin iranilaisvalmisteisiin drooneihin ja lisäsi, että tämä on “äärimmäisen vaarallinen ennakkotapaus Euroopalle.”

‘Droonimuuri’

Euroopan unionin on kehitettävä “droonimuuri” itäiselle rajalleen, EU:n puolustuskomissaari Andrius Kubilius sanoi sen jälkeen, kun venäläisdrooneja oli pudotettu alas Puolan yltä.

“Venäjä testaa jälleen rajavaltioita, EU:ta ja Natoa”, Kubilius kirjoitti sosiaalisen median alustalla X. “Meidän on tehtävä yhteistyötä jäsenvaltioiden, rajavaltioiden ja Ukrainan kanssa. Venäjä pysäytetään.”

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us