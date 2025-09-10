Naton ilmapuolustus auttoi torjumaan drooneja, jotka tunkeutuivat Puolan ilmatilaan yön aikana, ja liiton pääsihteeri Mark Rutte on yhteydessä Varsovaan, kertoi Naton tiedottaja keskiviikkona.

“Useita drooneja tunkeutui Puolan ilmatilaan yön aikana, ja niitä vastaan toimivat Puolan ja Naton ilmapuolustusjärjestelmät. Naton pääsihteeri on yhteydessä Puolan johtoon, ja Nato konsultoi tiiviisti Puolan kanssa”, kirjoitti tiedottaja Allison Hart X:ssä.

Hart kertoi, että Naton suurlähettiläät pitivät keskiviikkoaamuna säännöllisen kokouksen ja “keskustelevat siitä, miten Nato reagoi drooneihin, jotka tunkeutuivat Puolaan yön aikana.”

Venäjän joukot laukasivat yli 400 droonia ja ohjusta Ukrainaan yön aikana, kertoi Ukrainan ilmavoimat, sen jälkeen kun Puola ilmoitti aktivoineensa ilmapuolustuksensa torjuakseen “vihamielisiä kohteita.”

Ukrainan ilmavoimien mukaan Moskova laukaisi 415 droonia ja 43 ohjusta hyökkäyksessä, jossa Ukrainan viranomaisten mukaan ainakin yksi henkilö kuoli. Ilmapuolustusyksiköt pudottivat 386 droonia ja 27 ohjusta, ilmavoimat lisäsi.

‘Vaarallinen ennakkotapaus’