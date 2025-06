Yli miljoona pyhiinvaeltajaa osallistui islamin tärkeimpään rituaaliin, kun hajj alkoi. Saudi-Arabian viranomaiset toteuttivat kattavia toimenpiteitä varmistaakseen kaikkien osallistujien turvallisuuden ja hyvinvoinnin.

Lämpötilojen odotetaan nousevan yli 40 celsiusasteen, ja valkoisiin kaapuihin pukeutuneet pyhiinvaeltajat kiersivät hitaasti Kaabaa, islamin pyhintä paikkaa, joka sijaitsee Mekan Suurmoskeijan sydämessä.

Valtion media raportoi, että osa pyhiinvaeltajista oli jo saapunut Minan telttakaupunkiin Mekan laitamille, missä he yöpyvät ennen hajjin huippukohtaa torstaina – rukouksia Arafatin vuorella, jossa profeetta Muhammad uskotaan pitäneen viimeisen saarnansa.

Noin 1,4 miljoonaa pyhiinvaeltajaa saapui Saudi-Arabiaan ennen hajjia, joka on yksi islamin viidestä pilarista, ja joka jokaisen muslimin, jolla on siihen mahdollisuus, on suoritettava se ainakin kerran elämässään.

Viranomaiset ovat tehostaneet kuumuudelta suojautumista muun muassa lisäämällä varjoalueita, jotta vältettäisiin viime vuoden kaltaiset tilanteet, jolloin 1 301 ihmistä kuoli lämpötilojen noustessa 51,8 celsiusasteeseen.

Keskiviikkona pyhiinvaeltajat suorittivat tawafin – he kävelivät seitsemän kertaa Kaaban ympäri, jota kohti muslimit rukoilevat päivittäin.

Ennen Mekkaan saapumista pyhiinvaeltajien on ensin astuttava puhtauden tilaan, joka tunnetaan nimellä ihram. Tämä edellyttää erityistä pukeutumista ja käyttäytymistä. Miehet pukeutuvat saumattomaan valkoiseen vaatteeseen, joka korostaa uskovien yhtenäisyyttä riippumatta heidän sosiaalisesta asemastaan tai kansallisuudestaan.

Bussilla saapuneet pyhiinvaeltajat alkoivat jo tiistai-iltapäivänä saapua Minan alueelle, missä henkilökunta toivotti heidät tervetulleiksi tarjoamalla kahvia ja taateleita.

“Olen niin onnellinen, tämä on uskomaton tunne,” sanoi 35-vuotias saudiarabialainen Reem al-Shogre, joka suoritti hajjin ensimmäistä kertaa.

Tekoäly

Viime vuoden tappavan helleaallon jälkeen viranomaiset ovat mobilisoineet yli 40 valtion virastoa ja 250 000 virkamiestä parantamaan suojatoimia. Varjoalueita on laajennettu 50 000 neliömetrillä, tuhansia lisälääkäreitä on valmiustilassa ja yli 400 jäähdytysyksikköä otetaan käyttöön, kertoi hajj-ministeri Tawfiq al-Rabiah AFP:lle viime viikolla.

Tekoälyteknologia auttaa käsittelemään valtavaa tietomäärää, mukaan lukien uuailta drooneilta saatuja videoita, jotta massiivisia väkijoukkoja voidaan hallita paremmin.

Viranomaiset kertoivat, että suurin osa viime vuoden kuolemista tapahtui rekisteröimättömien pyhiinvaeltajien keskuudessa, joilla ei ollut pääsyä ilmastoituihin telttoihin ja busseihin. Tänä vuonna he ovat tehostaneet toimia rekisteröimättömien pyhiinvaeltajien estämiseksi, käyttäen toistuvia ratsioita, droonivalvontaa ja tekstiviesti-ilmoituksia.

Hajj-luvat jaetaan maille kiintiöjärjestelmän mukaisesti ja yksilöille arvonnan kautta. Kuitenkin jopa niille, jotka saavat luvan, korkeat kustannukset saavat monet yrittämään hajjia ilman lupaa, vaikka kiinni jäädessään heitä uhkaa pidätys ja karkotus.

Suurten väkijoukkojen hallinta hajjin aikana on ollut vaarallista aiemminkin, erityisesti vuonna 2015, jolloin Minassa tapahtunut tungos “paholaisen kivittämisen” rituaalin aikana johti jopa 2 300 ihmisen kuolemaan, mikä oli hajjin historian pahin katastrofi.