Patria on saanut tilauksia yhteishankkeen kautta jo melkein 1 000 Patria 6x6 -ajoneuvosta, ja on toimittanut yli 250.

Patrian mukaan valtaosa ajoneuvojen toimituksista tapahtuu hyödyntämällä jäsenmaiden paikallisen teollisuuden osaamista.

Britannian ja Norjan kanssa ei ole vielä tiettävästi sovittu toimitettavien ajoneuvojen määristä.

Ajoneuvo on tarkoitettu ensisijaisesti joukkojen kuljetukseen. Sitä voidaan kuitenkin muokata soveltumaan myös komento- ja valvontatehtäviin tai ambulanssiksi.