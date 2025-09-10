Iso-Britannia ja Norja liittyvät suomalais- ja norjalaisomisteisen puolustusalan yrityksen Patrian monikansalliseen Common Armoured Vehicle System (CAVS)-hankkeeseen, jossa kehitetään kuusipyöräistä panssariajoneuvoa, Patria tiedottaa.
Ajoneuvosta on tulossa Nato-maiden ajoneuvojen standardi.
Hankkeessa oli jo entuudestaan mukana Suomi, Ruotsi, Saksa, Tanska ja Latvia. Nyt maita on yhteensä seitsemän.
Patria ja asevalmistaja Babcock International Group solmivat tiistaina yhteistyösopimuksen Patria 6x6 -ajoneuvoalustan tarjoamisesta Britannian asevoimille. Aiesopimus kumppaneiden välillä allekirjoitettiin jo tammikuussa.
Patria on saanut tilauksia yhteishankkeen kautta jo melkein 1 000 Patria 6x6 -ajoneuvosta, ja on toimittanut yli 250.
Patrian mukaan valtaosa ajoneuvojen toimituksista tapahtuu hyödyntämällä jäsenmaiden paikallisen teollisuuden osaamista.
Britannian ja Norjan kanssa ei ole vielä tiettävästi sovittu toimitettavien ajoneuvojen määristä.
Ajoneuvo on tarkoitettu ensisijaisesti joukkojen kuljetukseen. Sitä voidaan kuitenkin muokata soveltumaan myös komento- ja valvontatehtäviin tai ambulanssiksi.