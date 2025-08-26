Perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoi eilen suurlähettiläspäivillä, että hän ei kannata pääministeri Petteri Orpon (kok.) sunnuntaina Ylen haastattelussa väläyttämää ideaa Gazan sodassa loukkaantuneiden lapsien tuomisesta Suomeen sairaalahoitoa varten.
Orpo sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että kyse olisi vain kymmenistä lapsista, ja heidän evakuointi- ja hoitomahdollisuuksia selvitetään parhaillaan.
Perussuomalaisten mukaan hallituksessa ei oltu tietoisi selvityksestä.
“Enkä näe sitä ainakaan kehitysrahoituksen tai humanitäärisen rahoituksen kannalta kovin kustannustehokkaana vaihtoehtona”, Tavio sanoi.
Tavion mukaan asia ei voi edetä hallituksessa ilman perussuomalaisten tukea.
“Tähän varmasti tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhteistyötä, jos tällaista lähdettäisiin toteuttamaan, joten näin ollen en itse arvioi sen olevan realistista”, hän sanoi.
HUS eli Helsingin yliopistollinen sairaala ja Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS ovat ilmoittaneet, että ne olisivat periaattessa valmiita hoitamaan yksittäisiä potilaita.
Gazan sodan alettua lokakuussa 2023, EU-maat kuten Irlanti, Espanja, Italia ja Romania ovat ottaneet vastaan yli 200 sodassa loukkaantunutta lasta Gazan kaistaleelta, brittiläinen the Observer -lehti kertoo.
Perussuomalaiset vastustavat Palestiinan valtion tunnustamista yhdessä toisen hallituspuolueen kristillisdemokraattien kanssa. Pääministeripuolue kokoomus on sen sijaan vaikuttanut olevan valmiimpi etenemään asian kanssa.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb toisti jälleen tiistaina suurlähettiläspäivillä tukensa ajatukselle Palestiinan tunnustamisesta.
“Suomen ulkopoliittisen pitkän linjan näkökulmasta pitäisin tarkoituksenmukaisena, että tunnustaisimme Palestiinan.”