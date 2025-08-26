Perussuomalaisten ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio sanoi eilen suurlähettiläspäivillä, että hän ei kannata pääministeri Petteri Orpon (kok.) sunnuntaina Ylen haastattelussa väläyttämää ideaa Gazan sodassa loukkaantuneiden lapsien tuomisesta Suomeen sairaalahoitoa varten.

Orpo sanoi Ylen pääministerin haastattelutunnilla, että kyse olisi vain kymmenistä lapsista, ja heidän evakuointi- ja hoitomahdollisuuksia selvitetään parhaillaan.

Perussuomalaisten mukaan hallituksessa ei oltu tietoisi selvityksestä.

“Enkä näe sitä ainakaan kehitysrahoituksen tai humanitäärisen rahoituksen kannalta kovin kustannustehokkaana vaihtoehtona”, Tavio sanoi.

Tavion mukaan asia ei voi edetä hallituksessa ilman perussuomalaisten tukea.

“Tähän varmasti tarvitaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön yhteistyötä, jos tällaista lähdettäisiin toteuttamaan, joten näin ollen en itse arvioi sen olevan realistista”, hän sanoi.