Putin sanoo Alaskan huippukokouksessa saavutettujen "ymmärryksien" avaavan tien rauhaan Ukrainassa
Venäjän presidentti sanoo etsivänsä "pitkäaikaista ja kestävää" ratkaisua Ukrainan kriisiin.
1. syyskuuta 2025

Venäjän presidentti Vladimir Putin on todennut, että elokuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa huippukokouksessa saavutetut "yhteisymmärrykset" avaavat tien rauhaan Ukrainassa. Hän aikoo keskustella asiasta johtajien kanssa alueellisessa huippukokouksessa Kiinassa.

Putin, Intian pääministeri Narendra Modi sekä Keski-Aasian, Lähi-idän, Etelä-Aasian ja Kaakkois-Aasian maiden johtajat osallistuvat Shanghain yhteistyöjärjestön foorumiin Tianjinin kaupungissa, jota isännöi presidentti Xi Jinping.

"Arvostamme suuresti Kiinan ja Intian ponnisteluja ja ehdotuksia Ukrainan kriisin ratkaisemiseksi", Putin sanoi foorumissa.

"Viimeisimmässä Venäjän ja Yhdysvaltojen tapaamisessa Alaskassa saavutetut yhteisymmärrykset toivon mukaan myös edistävät tätä tavoitetta."

Hän kertoi jo esitelleensä sunnuntaina Xille keskustelujensa saavutuksia Trumpin kanssa sekä "jo käynnissä olevaa" työtä konfliktin ratkaisemiseksi. Hän aikoo antaa lisää yksityiskohtia kahdenvälisissä tapaamisissa Kiinan johtajan ja muiden kanssa.

"Jotta Ukrainan ratkaisu olisi kestävä ja pitkäaikainen, kriisin perimmäiset syyt on käsiteltävä."

Osa konfliktin syystä "piilee lännen jatkuvissa yrityksissä liittää Ukraina Natoon", Putin toisti.

