Hän kertoi jo esitelleensä sunnuntaina Xille keskustelujensa saavutuksia Trumpin kanssa sekä "jo käynnissä olevaa" työtä konfliktin ratkaisemiseksi. Hän aikoo antaa lisää yksityiskohtia kahdenvälisissä tapaamisissa Kiinan johtajan ja muiden kanssa.

"Jotta Ukrainan ratkaisu olisi kestävä ja pitkäaikainen, kriisin perimmäiset syyt on käsiteltävä."

Osa konfliktin syystä "piilee lännen jatkuvissa yrityksissä liittää Ukraina Natoon", Putin toisti.