Japani ottaa vastaan haavoittuneita palestiinalaisia Gazasta sairaalahoitoa varten, mikä on ensimmäinen kerta, kun maa tarjoaa tällaista suoraa tukea Israelin sodan uhreille Gazassa.

Kyodo-uutistoimiston mukaan ainakin kaksi haavoittunutta saapuu Japaniin Gazasta keskiviikosta alkaen.

Evakuointi- ja hoitosuunnitelma on järjestetty yhteistyössä Maailman terveysjärjestön (WHO) kanssa, ja potilaita hoidetaan Tokion itsepuolustusvoimien keskussairaalassa.

Japanin pääministeri Shigeru Ishiba vahvisti viime kuussa, että hallitus tutkii tapoja tarjota lääketieteellistä apua palestiinalaisille, sekä myös mahdolliseiakoulutusohjelmia.

”Teemme töitä löytääksemme keinoja ottaa vastaan Gazassa sairastuneita tai loukkaantuneita ihmisiä”, Ishiba sanoi parlamentin istunnossa ja lisäsi, että Tokio työskentelee myös erityisen aloitteen parissa, jonka avulla palestiinalaiset opiskelijat voisivat opiskella japanilaisissa yliopistoissa.

Israelin armeija aloitti ilmaiskut Gazaan 18. maaliskuuta ja surmasi lähes 800 ihmistä, haavoitti yli 1 600 ja rikkoi tulitauon sekä vankienvaihtosopimuksen, joka oli solmittu tammikuussa Israelin ja palestiinalaisen vastarintaryhmän Hamasin välillä.

Lokakuusta 2023 lähtien yli 50 100 palestiinalaista, joista suurin osa on naisia ja lapsia, on saanut surmansa, ja yli 113 700 on haavoittunut Israelin armeijan brutaalissa sotilasoperaatiossa Gazassa.