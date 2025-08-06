Ennätyshelteet ovat saaneet poronhoitajat huolestumaan Suomen Lapissa: yli 25 asteen lämpötilat ovat saaneet viileämpiin ilmoihin tottuneet porot kärsimään ja aiheuttaneet jopa kuolemia.

Suomessa nähtiin äskettäin ennätyksellinen 22 päivän putki yli 30 asteen kohonneitä lämpötiloja, jollaista ei ollut kirjattu sitten vuoden 1961, kun mittaaminen aloitettiin.

Tiistaina Rovaniemellä oli edelleen 26 astetta lämmintä, kun muualla maassa sateet ja ukkoskuurot toivat jo lämpötiloja alas.

Arktisilla alueilla elävät porot sietävät hyvin kylmiä lämpötiloja, mutta helteen kanssa on toisin, Anne Ollila Paliskuntain yhdistyksestä sanoi AFP:lle.

“Meillä on ollut hyvin pitkä ja ankara helleaalto Lapissa, ja porot ovat kärsineet sen seurauksena”, hän sanoi.

Petoeläimiltä, kuten susilta, pakeneminen verottaa vapaana laiduntavia poroja helteessä.