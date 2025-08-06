ILMASTO
Porot kärsivät helleaallosta Lapissa
Suomen ennätyksellinen helleaalto on saanut porot kärsimään ja aiheuttanut jopa kuolemia eläinten joukossa Lapissa. Yli 25 asteen lämpötilat ovat saaneet poronhoitajat huolestumaan.
Porot sietävät kylmiä lämpötiloja hyvin, mutta helteet ovat eri asia. / AP
6. elokuuta 2025

Ennätyshelteet ovat saaneet poronhoitajat huolestumaan Suomen Lapissa: yli 25 asteen lämpötilat ovat saaneet viileämpiin ilmoihin tottuneet porot kärsimään ja aiheuttaneet jopa kuolemia.

Suomessa nähtiin äskettäin ennätyksellinen 22 päivän putki yli 30 asteen kohonneitä lämpötiloja, jollaista ei ollut kirjattu sitten vuoden 1961, kun mittaaminen aloitettiin.

Tiistaina Rovaniemellä oli edelleen 26 astetta lämmintä, kun muualla maassa sateet ja ukkoskuurot toivat jo lämpötiloja alas.

Arktisilla alueilla elävät porot sietävät hyvin kylmiä lämpötiloja, mutta helteen kanssa on toisin, Anne Ollila Paliskuntain yhdistyksestä sanoi AFP:lle.

“Meillä on ollut hyvin pitkä ja ankara helleaalto Lapissa, ja porot ovat kärsineet sen seurauksena”, hän sanoi.

Petoeläimiltä, kuten susilta, pakeneminen verottaa vapaana laiduntavia poroja helteessä.

“Ne eivät pysty säätelemään ruumiinlämpöään ja ylikuumenevat”, Ollila selittää.

“Kaikki porot eivät ole selvinneet helleaallosta, mutta massakuolemistakaan ei ole raportoitu.”

Porot yrittävät etsiä varjoa asutusten läheltä.

Arktiset alueet kuumenevat asiantuntijoiden mukaan nopeammin kuin muut alueet Euroopassa.

Lisääntyvät helleaallot ovat tiedemiehien mukaan merkki ilmastonmuutoksesta.

LÄHDE:AFP
