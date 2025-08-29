Sisäministeriöstä tai ulkoministeriöstä ohjattiin kysymään asiasta terveysministeriöstä ja Orpon esikunnalta.

Orpon esikunta antoi STT:lle tekstiviestitse seuraavan kommentin: “Pääministeri ja hallitus selvittää eri mahdollisuuksia lisätä apua Gazan humanitääriseen tilanteeseen. Kysymys on useaa hallinnonalaa koskeva.”

Hallituspuolue perussuomalaiset on suhtautunut kielteisesti gazalaislasten evakuointeihin Suomeen.

Muun muassa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sanoi vastustavansa sairaalahoitoa tarvitsevien lasten tuomista Suomeen Gazasta, sillä hän ei nähnyt sitä “kustannustehokkaana”.