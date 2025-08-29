Suomen hallituksella ei näyttäisi olevan käynnissä minkäänlaista selvitystä gazalaislapsien tuomisesta Suomeen sairaalahoitoon, toisin kuin pääministeri Petteri Orpo sanoi Ylen haastattelussa sunnuntaina.
Orpo sanoi Suomen parhaillaan selvittävän, miten sairaalahoitoa tarvitsevia lapsia voisi tuoda Suomeen Gazasta. Pääministeri oli myös kertonut olleensa yhteydessä terveysministeri Kaisa Juusoon (ps.) asian tiimoilta, joka oli sanonut asiaa selvitettäneen ministeriössä. Myös perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra sanoi asiaa selvitettävän.
STT:n mukaan ministeriöissä ei kuitenkaan näyttäisi olevan meneillään minkäänlaisia selvityksiä aiheesta.
Sosiaali- ja terveysministeriöstä kerrottiin STT:lle, että asiasta ei ole saatu virallista selvityspyyntöä, eikä siitä ole vireillä minkäänlaista virallista selvitystä.
Sisäministeriöstä tai ulkoministeriöstä ohjattiin kysymään asiasta terveysministeriöstä ja Orpon esikunnalta.
Orpon esikunta antoi STT:lle tekstiviestitse seuraavan kommentin: “Pääministeri ja hallitus selvittää eri mahdollisuuksia lisätä apua Gazan humanitääriseen tilanteeseen. Kysymys on useaa hallinnonalaa koskeva.”
Hallituspuolue perussuomalaiset on suhtautunut kielteisesti gazalaislasten evakuointeihin Suomeen.
Muun muassa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) sanoi vastustavansa sairaalahoitoa tarvitsevien lasten tuomista Suomeen Gazasta, sillä hän ei nähnyt sitä “kustannustehokkaana”.