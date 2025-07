Itäisellä Kreetalla riehuva suuri metsäpalo on pakottanut yli 1 500 asukasta ja turistia evakuoitumaan, vaikka palomiehet tekevät kaikkensa saadakseen tilanteen hallintaan, paikallismedia raportoi torstaina.

Tulipalo syttyi keskiviikkoaamuna Lasithin prefektuurissa Ierapetran kaupungin alueella ja leviää edelleen kolmella rintamalla. Voimakkaat tuulet vaikeuttavat sammutustöitä, kertoi julkinen yleisradioyhtiö ERT.

Lasithin apulaiskuvernööri Ioannis Androulakis kuvaili tilannetta vakavaksi ERT:n haastattelussa.

”Emme tiedä, kuinka monta taloa alueella on palanut”, hän sanoi ja lisäsi, että palo on katkaissut sähköt ja mobiiliverkon.

Palokunta kertoi, että 230 palomiestä ja 10 sammutuslentokonetta taistelevat liekkejä vastaan, jotka ovat tuhonneet metsää ja viljelysmaata Ierapetran alueella Kreetan etelärannikolla.

Kaksi ihmistä evakuoitiin veneellä yön aikana, ja rannikkovartiosto ilmoitti, että kuusi yksityistä venettä on valmiudessa, jos lisää evakuointeja meriteitse tarvitaan.

Koteja on vahingoittunut, kun liekit ovat levinneet mäkisten metsien halki voimakkaiden tuulten siivittäminä.

”Tilanne on erittäin vaikea. Tulta on hyvin vaikea saada hallintaan. Tällä hetkellä sitä ei pystytä rajoittamaan”, kertoi alueellisen siviilisuojelun edustaja Nektarios Papadakis Associated Pressille yön aikana.

”Evakuoidut turistit ovat kaikki kunnossa. Heidät on viety sisätiloihin koripallohalliin ja hotelleihin saaren muille alueille”, hän lisäsi.

Palvelut ja siviilisuojeluviranomaiset lähettivät matkapuhelinvaroituksia evakuointien vuoksi ja kehottivat asukkaita olemaan palaamatta pelastamaan omaisuuttaan.

Liekkien noustessa harjanteiden yli ja niiden lähestyessä asuinalueita, tulipalosta lähti tuhkapilviä yötaivaalle, jota valaisivat hätäajoneuvojen ja vesirekkojen valot Ferma- ja Achlia-lomakohteiden lähellä Kreetan kaakkoisosassa.

Useita asukkaita hoidettiin hengitysvaikeuksien vuoksi, mutta vakavista loukkaantumisista ei ollut välittömiä raportteja.

Kreeta on yksi Kreikan suosituimmista matkakohteista sekä ulkomaalaisille että kotimaisille turisteille.

Metsäpalojen riski pysyi erittäin korkeana Kreetalla ja Etelä-Kreikan osissa torstaina, palokunnan päivittäisen tiedotteen mukaan.

Metsäpalot ovat yleisiä maassa kuumina ja kuivina kesinä, ja palokunta on jo tänä vuonna joutunut sammuttamaan kymmeniä paloja eri puolilla Kreikkaa.

Vuonna 2018 massiivinen palo pyyhkäisi Ateenan itäpuolella sijaitsevan Matin merenrantakaupungin yli, vangiten ihmisiä koteihinsa ja teille heidän yrittäessään paeta.

Yli 100 ihmistä kuoli, heidän joukossaan niitä, jotka hukkuivat yrittäessään uida pois liekkien ulottuvista.