Intian ja Pakistanin sotilaat vaihtoivat tulta kiistellyssä Kashmirissa viidettä peräkkäistä yötä, Intian armeija kertoi. Tämä tapahtui viikko sen jälkeen, kun turisteihin kohdistunut hyökkäys kärjisti maiden välisiä suhteita.

Intian armeijan mukaan sen sotilaat ja Pakistanin joukot ampuivat toisiaan yön aikana valvontalinjalla (Line of Control), joka toimii de facto -rajana kiistellyssä Kashmirissa. Alue on tiukasti vartioitu ja sijaitsee korkealla Himalajan vuoristossa.

Pakistan ei vahvistanut tapahtumia välittömästi.

Ydinasevaltojen väliset suhteet ovat romahtaneet sen jälkeen, kun Intia syytti Pakistania ilman todisteita siviileihin kohdistuneesta hyökkäyksestä Intian hallinnoimassa Kashmirissa 22. huhtikuuta, jossa kuoli 26 miestä. Se oli kuolettavin hyökkäys vuosiin.

Islamabad on kiistänyt syytökset ja sanonut kyseessä olleen "false flag -operaatio". Tämän jälkeen maat ovat vaihtaneet tulta Kashmirissa, esittäneet diplomaattisia syytöksiä, karkottaneet kansalaisia ja sulkeneet rajan.

Intian joukot ovat pidättäneet noin 2 000 kashmirilaista ja tuhonneet monia epäiltyjen kapinallisten koteja.

Intia kertoi, että maanantai-illasta tiistaiaamuun "Pakistanin armeija aloitti provosoimattoman pienaseiden tulituksen valvontalinjalla". Tulitusta tapahtui Kupwaran ja Baramullan alueiden vastaisilla alueilla sekä Akhnoorin sektorilla.

Intian armeijan mukaan sen joukot vastasivat "harkitusti ja tehokkaasti provokaatioon". Loukkaantumisista ei ole raportoitu.

Intia on ilmoittanut, että tiistai on määräaika Pakistanin kansalaisten poistumiselle maasta. Se on myös keskeyttänyt Maailmanpankin välittämän vuoden 1960 Indus-vesisopimuksen ja uhannut estää kolmen joen veden virtaamisen Pakistaniin.

Islamabad on vastannut, että tällainen teko olisi sodanjulistus ja keskeyttänyt vuoden 1972 Simla-sopimuksen Intian kanssa. Tämä sopimus muodostaa Intian ja Pakistanin suhteiden perustan, säätelee valvontalinjaa ja määrittelee sitoumukset ratkaista kiistat rauhanomaisesti.

Asiantuntijat pelkäävät, että uhmakkaat lausunnot voivat johtaa mahdollisiin sotilaallisiin toimiin.

Kashmirin konflikti

Muslimienemmistöinen Kashmir on jaettu Intian ja Pakistanin välillä siitä lähtien, kun maat itsenäistyivät Britannian vallasta vuonna 1947. Molemmat vaativat aluetta kokonaan itselleen. YK on hyväksynyt useita päätöslauselmia, joissa vaaditaan kansanäänestystä alueella.

Kapinalliset Intian hallitsemalla alueella ovat käyneet sissisotaa vuodesta 1989 lähtien tavoitteenaan liittää alue Pakistanin hallintaan tai tehdä siitä itsenäineni valtio.

Intia, joka on sijoittanut alueelle noin 500 000 sotilasta, väittää Kashmirin kapinan olevan "Pakistanin tukemaa terrorismia".

Pakistan kiistää syytökset, ja monet kashmirilaiset pitävät sitä oikeutettuna vapaustaisteluna. Kymmeniä tuhansia siviilejä, kapinallisia ja hallituksen joukkoja on kuollut konfliktissa.

YK on kehottanut molempia osapuolia osoittamaan "maksimaalista pidättyväisyyttä". Myös Kiina, joka jakaa rajan sekä Intian että Pakistanin kanssa, kehotti maanantaina molempia osapuolia "harjoittamaan pidättyväisyyttä".

Turkki on kehottanut välittömään jännitteiden lieventämiseen.

"Haluamme, että Pakistanin ja Intian väliset kiristyneet jännitteet lievenevät mahdollisimman pian ennen kuin ne kehittyvät vakavammaksi tilanteeksi", presidentti Recep Tayyip Erdoğan sanoi toimittajille maanantaina.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vähätteli perjantaina jännitteitä ja sanoi, että kiista "ratkaistaan tavalla tai toisella".