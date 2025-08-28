"Venäjän 'rauha' viime yönä: massiivinen isku Kiovaan drooneilla ja ballistisilla ohjuksilla... EU:n edustuston rakennus vaurioitui vakavasti iskuaallon seurauksena. Tämä on Moskovan todellinen vastaus rauhanponnisteluille", hän kirjoitti X:ssä.

Eurooppalaiset johtajat tuomitsivat Venäjän iskun

Eurooppalaiset johtajat ja virkamiehet tuomitsivat voimakkaasti Venäjän viimeisimmän yön yli kestäneen iskun Kiovaan. EU:n ulkopolitiikan johtaja Kaja Kallas totesi, että Moskovan toimet osoittavat jälleen sen piittaamattomuuden rauhaa kohtaan.

"Kun maailma etsii tietä rauhaan, Venäjä vastaa ohjuksilla. Yöllinen hyökkäys Kiovaan osoittaa tarkoituksellisen valinnan eskaloida konfliktia ja pilkata rauhanponnisteluja. Venäjän on lopetettava tappaminen ja neuvoteltava", hän kirjoitti X:ssä.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Antonio Costa ilmaisi solidaarisuutensa uhreille ja EU:n edustuston henkilöstölle Kiovassa.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola ilmaisi myös huolensa EU:n henkilöstöstä, joka joutui hyökkäyksen kohteeksi.

"@EUDelegationUA:n henkilöstö on EU:n ääni paikan päällä Ukrainassa. Viime yönä heidän toimistonsa joutuivat jälleen yhden mielivaltaisen Venäjän iskun kohteeksi tämän järjettömän aggression aikana. Ajatukseni ovat koko tiimimme luona Kiovassa ja Ukrainan rohkeiden ihmisten kanssa, jotka ansaitsevat elää rauhassa", hän sanoi.

EU:n laajentumiskomissaari Marta Kos tuomitsi iskut "selvänä merkkinä siitä, että Venäjä hylkää rauhan ja valitsee terrorin."

Hän korosti EU:n solidaarisuutta edustuston henkilöstön ja sodasta kärsivien ukrainalaisten siviilien kanssa.

Belgian ulkoministeri Maxime Prevot huomautti, että EU:n edustuston lisäksi myös British Councilin rakennus vaurioitui.

"Venäjä osoittaa jälleen kerran, ettei sillä ole aitoa tahtoa rauhaan. Se valitsee terrorin, tuhon ja valheet dialogin sijaan. Belgia pysyy täysin solidaarisena. Emme pysy hiljaa. Ukraina ei jää yksin", hän kirjoitti X:ssä.

Norjan ulkoministeriö tuomitsi myös iskun lausunnossa X:ssä.

"Venäjä on jälleen kerran pommittanut Kiovaa brutaalisti ohjuksilla ja drooneilla. Ukrainan rohkea siviiliväestö kärsii Venäjän laittomasta aggressiosta. Kehotamme Venäjää lopettamaan sotansa välittömästi. Vastauksemme on entistä vahvempi tuki Ukrainalle", siinä sanottiin.

Puolan ulkoministeri Radoslaw Sikorski tuomitsi myös iskut ja vahvisti, että Puolan suurlähetystön henkilöstö oli turvassa.

"Putinin ohjukset tappoivat ukrainalaisia siviilejä viime yönä ja vaurioittivat EU:n edustuston rakennusta. Suurlähetystössämme kaikki ovat turvassa ja kunnossa. Näin Venäjä taistelee rauhan puolesta", hän sanoi.

Iskut tapahtuivat päivä sen jälkeen, kun Kreml hylkäsi mahdollisuuden nopeaan tapaamiseen Zelenskyin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin välillä.

Kiova sanoo, että tällainen huippukokous on ratkaisevan tärkeä sodan päättämisen umpikujan murtamiseksi.

Moskova vaatii Kiovaa luovuttamaan lisää alueita ja luopumaan länsimaisesta sotilaallisesta tuesta ehtona rauhansopimukselle. Kiova on torjunut vaatimukset.