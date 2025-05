Washingtonin taloudellinen vaikutusvalta Afrikassa on ollut pysähdyksissä jo vuosia. Pakotteet, matalat politiikan prioriteetit, valikoiva lähestyminen ja vaihtelevat investointimäärät ovat yhdessä varmistaneet, että Yhdysvalloilla on vain vähän taloudellista vipuvoimaa alueella.

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin viime hetken vierailulta Angolaan ei siis pitäisi odottaa ihmeitä. Tämä matka on hänen vuonna 2021 alkaneen kautensa ensimmäisensä Afrikkaan.

Vierailun ajoitus lähettää voimakkaan viestin Yhdysvaltain prioriteeteista: Bidenista tulee ensimmäinen Yhdysvaltain valtionpäämies, joka vierailee Saharan eteläpuolisessa Afrikassa lähes vuosikymmeneen. "Presidentin vierailu Luandaan ... alleviivaa Yhdysvaltojen jatkuvaa sitoutumista afrikkalaisiin kumppaneihin ja osoittaa, miten yhteistyö yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi tuottaa tuloksia Yhdysvaltain ja koko Afrikan mantereen kansoille", Valkoisen talon lausunnossa sanottiin ennen vierailua.

Yksi Bidenin matkan tavoitteista on yrittää hillitä Kiinan kasvavaa taloudellista vaikutusvaltaa Angolassa ja sen ulkopuolella. Merkittävät kiinalaiset investoinnit ja monipuoliset kehitystarjoukset viittaavat kuitenkin siihen, että Washington menetti tämän mahdollisuuden jo vuosia sitten.

Molemmat maat tavoittelevat pääsyä Afrikan harvinaisiin mineraaleihin. Kiina on erityisesti kiinnostunut hyödyntämään Afrikan kaupallisia markkinoita ja satamia, kun taas Washingtonin tavoitteet alueella liittyvät demokraattisen taantuman estämiseen ja "samoin ajattelevien" sotilas- ja kauppakumppanuuksien ylläpitämiseen.

Investointien puutteet

Washingtonilla on jatkuvasti ollut vaikeuksia yrittää edistää monialaisia investointeja Afrikassa.

Kiina priorisoi jatkuvasti sektoreita, jotka ovat keskeisiä Afrikan tulevaisuuden kehitystarpeille teollisuudesta ja maataloudesta vihreisiin investointeihin ja energian rahoitukseen. Kiinan ja Afrikan yhteistyöfoorumin (FOCAC) kaltaiset foorumit ovat olleet tärkeitä Afrikan rahoitustarpeiden yhdistämisessä Kiinan kehitystukeen, mikä auttaa Pekingiä esiintymään Afrikan modernisoinnin esitaistelijana.

Tässä kohtaa Bidenin hallinnon taloudellinen vaikutus jäi vajaaksi. Energian osalta se lupasi miljoonia uusiutuvan energian saatavuuteen Afrikassa, mutta investointien määrä oli huomattavasti pienempi kuin mantereen kasvavat energian investointitarpeet.

Samalla Kiina on sijoittanut miljardeja vihreän energian hankkeisiin ja pitää edullisia lainoja tapana tukea Afrikan lähiajan kasvua. Vaikka Washington on ollut vuosia nopea varoittamaan muita maita Kiinalta lainaamisesta ja maalle velkaantumisesta, se ei ole pystynyt lisäämään ulkomaisia investointivirtoja velkaantuneisiin Afrikan talouksiin, mikä on ajanut niitä lähemmäs Kiinaa.

Poliittinen epävarmuus on rajoittanut entistä enemmän kilpailua Kiinan kanssa. Biden vierailee Angolassa vain noin 40 päivää ennen vaaleja, ja on olemassa todellinen mahdollisuus, että entinen presidentti Donald Trump palaa valtaan marraskuussa. Jos näin tapahtuu, Biden ei ehkä pysty toteuttamaan Afrikka-politiikkansa ydintavoitetta: 55 miljardin dollarin monialaisia investointeja vuoteen 2025 mennessä. Tästä summasta on tähän mennessä investoitu noin 44 miljardia dollaria.

Trump kieltäytyi vierailemasta Afrikassa vuoden 2016 kaudellaan ja on jatkuvasti vähätellyt aiheita kuten puhtaan energian rahoitusta ja diplomaattista lähestymistä Afrikkaan. Hänen viestinsä Afrikalle on selvä: se ei ole ulkopolitiikan prioriteetti.

Samaan aikaan Kiinan taloudelliselle vaikutusvallalle ei ole tällaisia rajoituksia. Kiinan presidentti Xi Jinping lupasi lähes 51 miljardia dollaria rahoitusta Afrikalle seuraavien kolmen vuoden aikana FOCAC-johtajien huippukokouksessa Pekingissä tässä kuussa. Johdonmukainen kauppapolitiikka taas varmistaa, että Kiina pysyy Saharan eteläpuolisen Afrikan suurimpana kauppakumppanina.

Kiitos säännöllisen kanssakäymisen 53 Afrikan maan kanssa, Kiina on myös paremmassa asemassa saavuttaakseen suuria poliittisia tavoitteitaan, kuten luomaan miljoona uutta työpaikkaa mantereella. Kun otetaan huomioon Afrikan taloudellisen sitoutumisen mittakaava Kiinaan, Bidenin on luovuttava oletuksesta, että Pekingin perustavoite alueella olisi heikentää "Yhdysvaltojen suhteita Afrikan kansoihin ja hallituksiin."

Tämä näkökulma kertoo halusta reagoida Kiinan kasvavaan vaikutusvaltaan Afrikassa sen sijaan, että Yhdysvaltojen ja Afrikan suhdetta käsiteltäisiin sen omilla ansioilla.

PGII vastaan Vyö ja tie

Bidenin päätös vierailla Luandassa on laskelmoitu siirto.

Angola on keskeinen osa Lobito-käytävää, joka on Yhdysvaltojen tukeman Global Infrastructure and Investment (PGII) -kumppanuuden ykköshanke.

Käytävän tavoitteena on vahvistaa rautatieyhteyksiä Angolan Lobiton sataman, Kongon demokraattisen tasavallan (DRC) ja Sambian välillä, ja sitä markkinoidaan vastapainoksi Kiinan Vyö ja tie -aloitteelle (BRI) Afrikassa.

BRI:n hillitseminen ei kuitenkaan ole tuottanut tulosta. Ensinnäkin Biden on ollut yhä valikoivampi siinä, mitkä maat otetaan mukaan PGII:n piiriin. Hänen hallintonsa on asettanut etusijalle neuvottelut Angolan, DRC:n, Tansanian ja Sambian kanssa, kun taas 52 Afrikan valtiota osallistuu aktiivisesti BRI:hin.

PGII:n alueellisen vetovoiman edistämiseksi Bidenin on myös käsiteltävä Afrikan huolia länsimaiden toimista. Tähän kuuluvat vaatimukset pitkään jatkuneiden pakotteiden poistamisesta Eritreassa, Etelä-Sudanissa, Sudanissa ja Zimbabwessa sosiaalisen kehityksen edistämiseksi.

Bidenin ensimmäisen Afrikan-matkan olisi ollut järkevää keskittyä maihin, jotka tuntevat jääneensä syrjään Yhdysvaltojen kehitysprioriteeteista. Konkreettinen kanta kiistanalaisia pakotteita vastaan olisi myös tärkeä, jotta Afrikan unionin (AU) jäsenvaltioilta saataisiin lisää luottamusta ja ne saataisiin vakuuttuneiksi siitä, että Yhdysvallat on vakavissaan ratkaisemassa yhteisiä haasteita "koko Afrikan mantereella."

AU:lla on keskeinen rooli alueellisten kehitysprioriteettien ja taloudellisen integraation näkymien muokkaamisessa. Washington on siitä riippuvainen myös Yhdysvaltojen ja Afrikan yhteistyön syventämisessä talouden, ruokaturvan, terveyden, ilmaston ja hyvän hallinnon aloilla.

Toinen rajoite PGII:lle on mantereenlaajuisien yhteyksien ja energiainfrastruktuurin puute. Kumpikaan ei voi menestyä ilman toista.

Washington on asetettava vähiten kehittyneet Afrikan valtiot PGII:n alueellisen energian ja maailmanlaajuisen kauppaohjelman keskiöön. Vaikka Lobito-käytävä visioi kansainvälistä kauppaa ja mineraalien saatavuutta Angolan sataman kautta, se tarjoaa vain rajallisia hyötyjä muille Afrikan valtioille, jotka ovat tärkeiden mineraalien toimitusketjun ulkopuolella.

Tämä on strateginen heikkous PGII:lle, sillä liikenneyhteydet keskittyvät ylivoimaisesti tärkeiden mineraalien saatavuuteen Afrikassa. Ellei Washington päätä laajentaa kilpailua BRI:n kanssa luotijunien, satamien kehityksen, monimuotoisten kuljetusverkostojen ja energiantuotannon infrastruktuurin aloilla, sillä tulee olemaan vaikeuksia muokata taloudellista vaikutusvaltaansa edukseen ja tuoda Kiinan strategisten kumppanien joukkoa vaikutuspiiriinsä.

Koska Yhdysvaltain monialaiset investoinnit ja sen tarjoama infrastruktuuri Afrikassa ovat rajallisia, Bidenin Angolan-vierailulla ei todennäköisesti ole vaikutusta Kiinan vaikutusvallan kasvattamiseen.

Se täyttää yksinkertaisesti kauan myöhässä olleen lupauksen vierailla luonnonvaroiltaan rikkaassa valtiossa, jossa kehitysyhteistyö on rajattu vain muutamaan Afrikan maahan.