Yhdysvaltalainen tuomari määräsi, että Trumpin hallinnon virkamiehiä kuulustellaan valan alaisina osana kahden viikon mittaista nopeutettua tutkintaprosessia. Tavoitteena on selvittää, tekeekö hallitus tarpeeksi tuodakseen takaisin Marylandista kotoisin olevan miehen, joka karkotettiin virheellisesti El Salvadoriin.

”Asiakirjat osoittavat, että mitään ei ole tehty. Ei mitään. Pyysin raportteja henkilöiltä, joilla on suoraa tietoa asiasta, mutta olen saanut hyvin vähän hyödyllistä tietoa”, sanoi piirituomari Paula Xinis tiistaina Greenbeltissä, Marylandissa pidetyssä kuulemisessa.

Oikeusministeriön asianajajilla ja Kilmar Abrego Garcian edustajilla on viikko aikaa suorittaa kuulustelut.

Trump on väittänyt, että Abrego Garcia on ”MS-13-jengin jäsen ja ulkomaalainen terroristi El Salvadorista”, kun taas lehdistösihteeri Karoline Leavitt on väittänyt hänen olleen ”osallisena ihmiskaupassa.”

29-vuotias Abrego Garcia karkotettiin kotimaahansa 15. maaliskuuta yhdessä satojen muiden väitettyjen elsalvadorilaisten ja venezuelalaisten jengiläisten kanssa, vaikka aiempi oikeuden päätös toisessa tapauksessa kielsi hänen poistamisensa Yhdysvalloista.

Oikeusministeriö myönsi tehneensä virheen karkottaessaan Abrego Garcian, mutta väitti, ettei sillä ollut valtuuksia tuoda häntä takaisin, koska hän oli nyt toisen maan hallussa.

Useiden liittovaltion oikeudessa käytyjen oikeustaistelujen jälkeen maan korkein oikeus puuttui asiaan viime viikolla ja määräsi Trumpin hallinnon antamaan yksityiskohtia Abrego Garcian tilanteesta hänen palauttamisekseen Yhdysvaltoihin.

Xinis sanoi antaneensa ”hyvin yksinkertaisen ohjeen” päivityksistä hallituksen toimenpiteistä.

”En suvaitse mitään kikkailua tai huomionhakuisuutta”, hän totesi median mukaan.

Trumpin hallinto syyttää mediaa

Demokraattien vaatiessa Abrego Garcian välitöntä palauttamista Yhdysvaltoihin Valkoinen talo totesi tiistaina, että median uutisointi asiasta on ”halveksittavaa.”

”Presidentti (Donald) Trump ja hallintomme eivät lepää ennen kuin jokainen väkivaltainen laiton maahanmuuttaja on poistettu maastamme”, lehdistösihteeri Karoline Leavitt sanoi toimittajille.

”Demokraattien ja median paheksunta Abrego Garcian, MS-13-jengin Marylandissa piileskelleen rikollisen, tapauksessa on ollut halveksittavaa.”

Maanantaina El Salvadorin presidentti Nayib Bukele sulki pois mahdollisuuden palauttaa Abrego Garcian sanoen: ”Miten voisin palauttaa hänet Yhdysvaltoihin? Pitäisikö minun salakuljettaa hänet Yhdysvaltoihin? Vai mitä minun pitäisi tehdä? Tietenkään en aio tehdä sitä.”

Tapaus on ainoa kerta, kun hallinto on myöntänyt karkottaneensa jonkun virheellisesti, vaikka oikeusministeriö myöhemmin erotti asianajajan, joka myönsi tämän, väittäen hänen epäonnistuneen puolustamaan hallituksen kantaa riittävän voimakkaasti.