Liettua julisti lentokieltoalueen Valko-Venäjän rajalle vastauksena drooneihin
Lentokielto on voimassa lokakuuhun saakka tietyillä osilla Valko-Venäjän vastaista rajaa.
Liettuan ja Valko-Venäjän välinen raja. / Reuters
14 tuntia sitten

Nato-maa Liettua on julistanut lentokieltoalueen tietyille osille Valko-Venäjän vastaista rajaansa vastauksena itänaapurin puolelta tulleisiin drooneihin.

Lentokieltoalue on lähellä Liettuan pääkaupunkia Vilnaa ja se on noin 90 kilometriä pitkä.

Lentokielto on voimassa lokakuuhun saakka, ja se antaa maan asevoimille valtuudet vastata Valko-Venäjän puolelta tuleviin drooneihin.

Liettualla on 679 kilometrin pituinen raja Valko-Venäjän kanssa, joka on Venäjän läheinen liittolainen.

Liettua on aiemmin pyytänyt Natolta apua sen jälkeen, kun kaksi Gerbera-drooniksi tunnistettua alusta lensi maahan heinäkuussa Valko-Venäjältä. Venäjä käyttää Gerberoita Ukrainan sodassa.

LÄHDE:Reuters
Löydä
