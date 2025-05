Järjestäjien mukaan kyseessä oli Alankomaiden suurin mielenosoitus 20 vuoteen. Mielenosoitus järjestettiin Malieveld-aukiolla iskulauseella "Vedä punainen raja Gazan puolesta", ja sitä tuki yli 80 kansalaisjärjestöä, mukaan lukien Amnesty International, Human Rights Watch ja Oxfam Novib.

Mielenosoittajat pukeutuivat punaiseen symboloidakseen vaatimusta moraalisesta rajasta ja vaativat asevientien pysäyttämistä sekä Alankomaiden osallisuuden lopettamista Israelin kansanmurhaan. Marssi kulki ohi Rauhanpalatsin, jossa toimii Kansainvälinen tuomioistuin, sekä Alankomaiden parlamentin ohi, ennen kuin palasi takaisin aukiolle. Mielenosoittajat huusivat iskulauseita kuten: "Lopettakaa kansanmurha", "Vapauttakaa Palestiina" ja "Ei oikeutta, ei rauhaa."

Yli 53 000 palestiinalaista — suurimmaksi osaksi naisia ja lapsia — on saanut surmansa lokakuusta 2023 lähtien. Pelkästään viimeisten viiden päivän aikana 378 ihmistä on kuollut Israelin voimistuneissa ilmaiskuissa. Israelia vastaan on myös nostettu kansanmurhasyyte Kansainvälisessä tuomioistuimessa sen sotatoimista Gazan kaistaleella.