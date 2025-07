Turkki on tuominnut Israelin sotilaallisen aggression Syyriaa vastaan ja varoittanut, että se suoraan vaikeuttaa maan vakautta ja jälleenrakennusta yli vuosikymmenen konfliktin jälkeen.

"14 vuoden kärsimyksen jälkeen Syyrian kansalla on nyt mahdollisuus rauhaan ja vakauteen", totesi Turkin YK-lähettiläs Ahmet Yildiz YK:n turvallisuusneuvostossa torstaina.

"Huolimatta monista haasteista, he ovat ottaneet nopeita askeleita kohti tätä tavoitetta. He ovat saavuttaneet merkittävää edistystä seitsemässä kuukaudessa", hän sanoi korostaen, että Syyrian johto on sitoutunut osallistavaan poliittiseen siirtymään ja kansalliseen sovintoon laajan yhteiskunnallisen osallistumisen kautta.

Yildiz painotti, että Turkki on johdonmukaisesti tukenut Syyrian toipumista ja rauhanprosessia ja huomautti kansainvälisen yksimielisyyden kasvusta näiden ponnistelujen tukemiseksi.

Hän kuitenkin varoitti, että Israelin "hellittämättömät hyökkäykset" 8. joulukuuta lähtien pyrkivät häiritsemään tätä kehitystä.

"Israelin jatkuva aggressio heikentää suoraan Syyrian jälleenrakennuspyrkimyksiä, jotka perustuvat sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen", hän sanoi ja huomautti, että Israelin "väliintulot ja provosoivat lausunnot uhkaavat maan suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta."

"Nämä hyökkäykset, jotka kohdistuivat Syyrian presidentin palatsiin ja puolustusministeriöön, ovat selvästi osoittaneet, ettei Israelilla ole kiinnostusta Syyrian tai alueen rauhaan ja vakauteen", Yildiz lisäsi.

Hän kehotti kaikkia jäsenvaltioita torjumaan Israelin aggression ja varoitti, että Israelin "hyökkäykset luovat epävakautta aluella ja lisäävät siviiliuhreja ja pakolaisten määrää."

"On myös huolestuttavaa, että näiden hyökkäysten laajuus ja maantieteellinen ulottuvuus ovat ylittäneet kaatunutta hallintoa vastaan aiemmin suunnatut iskut", hän sanoi.

Hän korosti tarvetta kunnioittaa Syyrian suvereniteettia ja noudattaa vuoden 1974 joukkojen erottelusopimusta ja päätti puheensa sanomalla, että "kansainvälisen yhteisön velvollisuus on osoittaa, ettei syyrialaisia jätetä kulkemaan tätä polkua yksin."

Taistelut Sweidassa ja Israelin iskut

13. heinäkuuta pienimuotoisia yhteenottoja puhkesi beduiiniarabien heimojen ja aseistettujen druusiryhmien välillä Sweidan maakunnassa.

Kymmeniä sotilaita kuoli druusiryhmien hyökkäyksissä alueelle sijoitettuja turvallisuusjoukkoja vastaan.

Kun yhteenotot kiihtyivät, osapuolten välillä saavutettiin tulitauko.

Tulitauko kuitenkin rikkoutui pian sen jälkeen, ja Israelin armeija suoritti iskuja, jotka kohdistuivat Syyrian turvallisuusjoukkoihin.

Torstai-iltana Israel iski Sweidan laitamille.

Paikallisten raporttien mukaan Walgan kylä Sweidan maaseudulla oli kohteena, ja paikallisten beduiinien joukossa oli kuolleita ja loukkaantuneita.

16. heinäkuuta Israelin ilmavoimat iskivät Syyrian presidentin palatsiin, pääesikunnan päämajaan ja puolustusministeriöön pääkaupungissa Damaskoksessa.

Samana päivänä hallituksen ja paikallisten ryhmien välillä Sweidassa solmittiin uusi tulitauko, kun taas Israelin hävittäjät suorittivat iskuja Damaskokseen ja Daraan.

Sen jälkeen, kun turvallisuusjoukot ovat vetäytyneet Sweidasta, arvioidaan, että satoja on kuollut taisteluissa ja Israelin iskuissa.

Aiemmin torstaina Turkki ja kymmenen arabimaata vahvistivat tukensa Syyrian yhtenäisyydelle, suvereniteetille ja alueelliselle koskemattomuudelle sekä tuomitsivat Israelin toistuvat iskut sen alueelle.

Saudi-Arabian ulkoministeriön julkaisemassa yhteisessä lausunnossa Turkin, Jordanian, Yhdistyneiden arabiemiraattien, Bahrainin, Saudi-Arabian, Irakin, Omanin, Qatarin, Kuwaitin, Libanonin ja Egyptin ulkoministerit ilmaisivat vastustavansa kaikkea ulkopuolista puuttumista Syyrian sisäisiin asioihin.

Ministerit toivottivat tervetulleeksi Sweidan viimeaikaisen tulitauon ja vaativat sen täysimääräistä toimeenpanoa, kuvaten sopimusta elintärkeäksi Syyrian yhtenäisyyden säilyttämiseksi, siviilien suojelemiseksi ja oikeusvaltion palauttamiseksi.