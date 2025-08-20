“Viivyimme siellä melko pitkään, koska edistyimme siinä, miten voisimme päästä rauhansopimukseen. Tulitaukosopimus on erittäin helppo rikkoa, koska siihen ei sisälly kaikkia tarvittavia elementtejä”, hän sanoi.

“Presidentti alkoi havaita tässä Alaskan tapaamisessa, että meillä oli monia rauhansopimuksen edellytyksiä jo sovittuna, joten miksi emme pyrkisi kokonaisvaltaiseen rauhansopimukseen?” hän lisäsi.

Keskeisiä kiistakohtia ovat tiettävästi mahdolliset alueluovutukset ja turvatakuut Ukrainalle. Kiova ja Euroopan johtajat korostavat, että rauhansopimuksen tie alkaa tulitaukosopimuksesta, kun taas Yhdysvallat ja Venäjä kannattavat kattavaa rauhansopimusta.