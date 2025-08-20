MAAILMA
Venäjä teki "lähes välittömiä" myönnytyksiä Alaskan tapaamisessa: Yhdysvaltain lähettiläs
Rauhanpyrkimykset ovat edistyneet pitkälle Trumpin ja Putinin tapaamisen sekä Trumpin, Zelenskyin ja Euroopan johtajien kokouksen jälkeen Washingtonissa.
Putin ja Trump tapasivat Alaskassa 15. elokuuta. / DPA
20. elokuuta 2025

Venäjän virkamiehet tekivät myönnytyksiä “lähes välittömästi” viime viikon korkean tason tapaamisessa, jossa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin kohtasivat Alaskassa, kertoi Yhdysvaltain lähettiläs Steve Witkoff tiistaina.

“Venäläiset tekivät lähes välittömästi myönnytyksiä ensimmäisessä tapaamisessa Alaskassa, ja osa näiden myönnytysten saamisesta liittyi siihen, että opimme, olisivatko venäläiset valmiita olemaan joustavampia”, Witkoff sanoi haastattelussa FOX Newsille, kuitenkaan tarkentamatta myönnytysten yksityiskohtia.

Witkoffin mukaan Anchoragessa järjestetyt neuvottelut keskittyivät pitkäaikaisen rauhansopimuksen saavuttamiseen pikaisen tulitaukosopimuksen sijaan.

“Viivyimme siellä melko pitkään, koska edistyimme siinä, miten voisimme päästä rauhansopimukseen. Tulitaukosopimus on erittäin helppo rikkoa, koska siihen ei sisälly kaikkia tarvittavia elementtejä”, hän sanoi.

“Presidentti alkoi havaita tässä Alaskan tapaamisessa, että meillä oli monia rauhansopimuksen edellytyksiä jo sovittuna, joten miksi emme pyrkisi kokonaisvaltaiseen rauhansopimukseen?” hän lisäsi.

Keskeisiä kiistakohtia ovat tiettävästi mahdolliset alueluovutukset ja turvatakuut Ukrainalle. Kiova ja Euroopan johtajat korostavat, että rauhansopimuksen tie alkaa tulitaukosopimuksesta, kun taas Yhdysvallat ja Venäjä kannattavat kattavaa rauhansopimusta.

