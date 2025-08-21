GAZAN SOTA
2 minuuttia lukemista
Israel julisti laittomasti Länsirannan 63 arkeologista kohdetta 'Israelin kulttuuriperintökohteiksi'
Applied Research Institute-Jerusalemin raportin mukaan tämä määritelmä on selvä kansainvälisen lain rikkomus.
Israel julisti laittomasti Länsirannan 63 arkeologista kohdetta 'Israelin kulttuuriperintökohteiksi'
ARIJin mukaan Israelin viranomaiset ovat luokitelleet yli 2 400 palestiinalaista arkeologista kohdetta miehitetyllä Länsirannalla israelilaisiksi. / AP
21. elokuuta 2025

Israelin armeija on julistanut 63 palestiinalaista arkeologista kohdetta miehitetyllä Länsirannalla "israelilaisiksi perintökohteiksi", mikä palestiinalaisen tutkimusinstituutin mukaan rikkoo selvästi kansainvälistä lakia ja kansainvälisiä velvoitteita.

Tämä todettiin keskiviikkona kansalaisjärjestö Applied Research Institute-Jerusalemin (ARIJ) raportissa nimeltä "Arkeologiset kohteet Nablusin kuvernoraatissa: Avoin areena Israelin haltuunottosuunnitelmille", jonka Anadolu Agency on lukenut.

Raportissa todettiin, että armeijan siviilihallinnon johtajan, prikaatikenraali Moti Almozin, allekirjoittamien sotilasmääräysten mukaan 63 kohdetta on luokiteltu "israelilaisiksi historiallisiksi ja arkeologisiksi kohteiksi".

Näistä 59 sijaitsee Nablusin kuvernoraatissa, kolme Ramallahin kuvernoraatissa ja yksi Salfitin kuvernoraatissa.

Raportin mukaan se, että Israel kohdistaa toimia palestiinalaisia arkeologisia kohteita kohtaan miehitetyllä Länsirannalla ei ole pelkästään hallinnollinen tai oikeudellinen muodollisuus, vaan osa järjestelmällistä politiikkaa, jonka tarkoituksena on ottaa haltuun palestiinalaista kulttuuriperintöä.

Raportissa lisättiin, että tämä toimenpide on osa palestiinalaisen kulttuuriperinnön identiteetin muokkaamista palvelemaan israelilaista narratiivia, erityisesti koska suurin osa kohteista sijaitsee lähellä israelilaisia siirtokuntia, etuvartioasemia tai muita kolonialistisia kohteita — erityisesti Nablusin kuvernoraatissa.

Raportti korosti, että näiden palestiinalaisten arkeologisten ja historiallisten kohteiden luokittelu "israelilaisiksi" on selvä kansainvälisen lain rikkomus, räikeä kansainvälisten velvoitteiden loukkaus ja suora uhka palestiinalaiselle kansalliselle identiteetille.

Suositeltu

Siirtokuntien käyttöön muuntaminen

ARIJ totesi lisäksi, että Israelin miehityshallinto on luokitellut yli 2 400 palestiinalaista arkeologista kohdetta miehitetyllä Länsirannalla israelilaisiksi kohteiksi.

Raportissa huomautettiin, että vaikka Israelin viranomaiset julistavat tietyt alueet "suojelua ja säilyttämistä" vaativiksi, käytännössä niitä käytetään laajojen palestiinalaisalueiden haltuunottoon kulttuuriperinnön säilyttämisen varjolla.

Myöhemmin monet näistä alueista muunnetaan israelilaisten siirtokuntien, etuvartioasemien ja sotilaslaitosten käyttöön sekä matkailu- ja virkistysalueiksi, jotka hyödyttävät vain israelilaisia siirtokuntalaisia ja vierailijoita, raportti lisäsi.

Palestiinalaisten raporttien mukaan vuoden 2024 loppuun mennessä laittomien siirtokuntalaisten määrä miehitetyllä Länsirannalla oli noussut noin 770 000:een, jakaantuen 180 siirtokuntaan ja 256 etuvartioasemaan, joista 138 on luokiteltu maatalous- ja karjatalousasemiksi.

Ainakin 1 014 palestiinalaista on kuollut ja yli 7 000 haavoittunut Länsirannalla Israelin joukkojen ja laittomien siirtokuntalaisten toimesta lokakuusta 2023 lähtien Palestiinan terveysministeriön mukaan.

Kansainvälinen tuomioistuin totesi neuvoa-antavassa lausunnossaan viime heinäkuussa, että Israelin miehitys palestiinalaisalueilla on laitonta ja kehotti kaikkien laittomien siirtokuntien evakuointiin Länsirannalta ja Itä-Jerusalemista.

Löydä
Iranin isku tuhosi Israelin johtavan tiedeinstituutin Tel Avivissa Israelin tapettua tiedemiehiä
Israelin ja Iranin välisen konfliktin jälkeen laittomien rajanylitysten määrässä ei ole havaittu nousua: Turkki
Iran purkaa raivoa IAEA:n pääjohtajaa kohtaan, kutsuen häntä Israelin 'hyökkäyssodan kumppaniksi'
Yhdysvallat siirtää sotilaallisia resursseja ja rajoittaa pääsyä sen suurimpaan Lähi-idän tukikohtaan
Intia ottanut sikhien separatistiliikkeen kohteeksi Pohjois-Amerikassa: Kanada
Iskeäkö vaiko ei: Trumpin Iran-dilemma paljastaa syvän repeämän MAGA-kannattajien keskuudessa
Kirjoittanut Sadiq S Bhat
Pohjois-Korea tulee Iranin tueksi, kutsuu Israelia "rauhan syöpäkasvaimeksi"
Trump ylistää Asim Muniria, sanoo keskustelleensa Iranista Pakistanin armeijan päällikön kanssa
Intia-Pakistan tulitaukoa ei saavutettu Yhdysvaltain välityksellä, vaan sotilaallisten neuvottelujen kautta: Modi kertoo Trumpille
Israel on iskenyt Imam Hussein -yliopistoon Teheranissa
Iranin ohjukset vahingoittivat rakennusta ja aiheuttivat tulipaloja Israelissa
Trump kiistää Yhdysvaltojen oman tiedustelun Iranista ja väittää, että Teheran oli 'hyvin lähellä' ydinaseita
Israelin armeija sanoo surmanneensa juuri nimitetyn iranilaisen kenraalin
Venäjän yöllinen hyökkäys Kiovaan tappoi 14 ja haavoitti 44, Ukrainan ministeri sanoo
Entinen Syyrian hallinnon lääkäri sai elinkautisen tuomion Saksassa
Kurkistus TRT Globaliin. Jaa palautteesi!
Contact us