Israelin armeija on julistanut 63 palestiinalaista arkeologista kohdetta miehitetyllä Länsirannalla "israelilaisiksi perintökohteiksi", mikä palestiinalaisen tutkimusinstituutin mukaan rikkoo selvästi kansainvälistä lakia ja kansainvälisiä velvoitteita.
Tämä todettiin keskiviikkona kansalaisjärjestö Applied Research Institute-Jerusalemin (ARIJ) raportissa nimeltä "Arkeologiset kohteet Nablusin kuvernoraatissa: Avoin areena Israelin haltuunottosuunnitelmille", jonka Anadolu Agency on lukenut.
Raportissa todettiin, että armeijan siviilihallinnon johtajan, prikaatikenraali Moti Almozin, allekirjoittamien sotilasmääräysten mukaan 63 kohdetta on luokiteltu "israelilaisiksi historiallisiksi ja arkeologisiksi kohteiksi".
Näistä 59 sijaitsee Nablusin kuvernoraatissa, kolme Ramallahin kuvernoraatissa ja yksi Salfitin kuvernoraatissa.
Raportin mukaan se, että Israel kohdistaa toimia palestiinalaisia arkeologisia kohteita kohtaan miehitetyllä Länsirannalla ei ole pelkästään hallinnollinen tai oikeudellinen muodollisuus, vaan osa järjestelmällistä politiikkaa, jonka tarkoituksena on ottaa haltuun palestiinalaista kulttuuriperintöä.
Raportissa lisättiin, että tämä toimenpide on osa palestiinalaisen kulttuuriperinnön identiteetin muokkaamista palvelemaan israelilaista narratiivia, erityisesti koska suurin osa kohteista sijaitsee lähellä israelilaisia siirtokuntia, etuvartioasemia tai muita kolonialistisia kohteita — erityisesti Nablusin kuvernoraatissa.
Raportti korosti, että näiden palestiinalaisten arkeologisten ja historiallisten kohteiden luokittelu "israelilaisiksi" on selvä kansainvälisen lain rikkomus, räikeä kansainvälisten velvoitteiden loukkaus ja suora uhka palestiinalaiselle kansalliselle identiteetille.
Siirtokuntien käyttöön muuntaminen
ARIJ totesi lisäksi, että Israelin miehityshallinto on luokitellut yli 2 400 palestiinalaista arkeologista kohdetta miehitetyllä Länsirannalla israelilaisiksi kohteiksi.
Raportissa huomautettiin, että vaikka Israelin viranomaiset julistavat tietyt alueet "suojelua ja säilyttämistä" vaativiksi, käytännössä niitä käytetään laajojen palestiinalaisalueiden haltuunottoon kulttuuriperinnön säilyttämisen varjolla.
Myöhemmin monet näistä alueista muunnetaan israelilaisten siirtokuntien, etuvartioasemien ja sotilaslaitosten käyttöön sekä matkailu- ja virkistysalueiksi, jotka hyödyttävät vain israelilaisia siirtokuntalaisia ja vierailijoita, raportti lisäsi.
Palestiinalaisten raporttien mukaan vuoden 2024 loppuun mennessä laittomien siirtokuntalaisten määrä miehitetyllä Länsirannalla oli noussut noin 770 000:een, jakaantuen 180 siirtokuntaan ja 256 etuvartioasemaan, joista 138 on luokiteltu maatalous- ja karjatalousasemiksi.
Ainakin 1 014 palestiinalaista on kuollut ja yli 7 000 haavoittunut Länsirannalla Israelin joukkojen ja laittomien siirtokuntalaisten toimesta lokakuusta 2023 lähtien Palestiinan terveysministeriön mukaan.
Kansainvälinen tuomioistuin totesi neuvoa-antavassa lausunnossaan viime heinäkuussa, että Israelin miehitys palestiinalaisalueilla on laitonta ja kehotti kaikkien laittomien siirtokuntien evakuointiin Länsirannalta ja Itä-Jerusalemista.