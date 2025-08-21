Siirtokuntien käyttöön muuntaminen

ARIJ totesi lisäksi, että Israelin miehityshallinto on luokitellut yli 2 400 palestiinalaista arkeologista kohdetta miehitetyllä Länsirannalla israelilaisiksi kohteiksi.

Raportissa huomautettiin, että vaikka Israelin viranomaiset julistavat tietyt alueet "suojelua ja säilyttämistä" vaativiksi, käytännössä niitä käytetään laajojen palestiinalaisalueiden haltuunottoon kulttuuriperinnön säilyttämisen varjolla.

Myöhemmin monet näistä alueista muunnetaan israelilaisten siirtokuntien, etuvartioasemien ja sotilaslaitosten käyttöön sekä matkailu- ja virkistysalueiksi, jotka hyödyttävät vain israelilaisia siirtokuntalaisia ja vierailijoita, raportti lisäsi.

Palestiinalaisten raporttien mukaan vuoden 2024 loppuun mennessä laittomien siirtokuntalaisten määrä miehitetyllä Länsirannalla oli noussut noin 770 000:een, jakaantuen 180 siirtokuntaan ja 256 etuvartioasemaan, joista 138 on luokiteltu maatalous- ja karjatalousasemiksi.

Ainakin 1 014 palestiinalaista on kuollut ja yli 7 000 haavoittunut Länsirannalla Israelin joukkojen ja laittomien siirtokuntalaisten toimesta lokakuusta 2023 lähtien Palestiinan terveysministeriön mukaan.

Kansainvälinen tuomioistuin totesi neuvoa-antavassa lausunnossaan viime heinäkuussa, että Israelin miehitys palestiinalaisalueilla on laitonta ja kehotti kaikkien laittomien siirtokuntien evakuointiin Länsirannalta ja Itä-Jerusalemista.