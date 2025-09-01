Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) on vahvistanut, että kehitysapua Somaliaan ei vieläkään jatketa, sillä maa ei ole hänen mukaansa tehnyt yhteistyötä pakkopalautettujen kansalaistensa vastaanottamisen suhteen.

Suomi keskeytti kehitysavun Somaliaan viime vuoden marraskuussa.

“Pidän oikeudenmukaisena, että hallinto joka ei ota vastaan kansalaisiaan, ei saa myöskään kehitysrahoitusta”, Tavio sanoi suurlähettiläspäivillä Helsingissä.

Ylen raportin mukaan Tavio vaatisi Somalian ottavan vastaan 100 pakkopalautettua Suomesta ehtona kehitysavun jatkamiselle.

Vuonna 2022 Somalia oli Suomen toisiksi suurin avustuskohde heti Ukrainan jälkeen. Tämän jälkeen vuonna 2023 kehitysapua pienennettiin tuntuvasti ja Ukrainan avustus erotettiin kehitysavusta erilliseksi.