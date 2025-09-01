MAAILMA
Ministeri Tavio: Kehitysapu Somaliaan riippuu palautettujen vastaanottamisesta
Kehitysministeri Ville Tavio (ps.) on vaatinut, että Somalia vastaanottaa pakkopalautettuja ehtona kehitysavun jatkamiselle. Yle raportoi Tavion vaativan 100 henkilön vastaanottamista.
Köyhä maa kamppailee vähentyvän kehitysavun ja huonon turvallisuustilanteen keskellä. / Reuters
1. syyskuuta 2025

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) on vahvistanut, että kehitysapua Somaliaan ei vieläkään jatketa, sillä maa ei ole hänen mukaansa tehnyt yhteistyötä pakkopalautettujen kansalaistensa vastaanottamisen suhteen.

Suomi keskeytti kehitysavun Somaliaan viime vuoden marraskuussa.

“Pidän oikeudenmukaisena, että hallinto joka ei ota vastaan kansalaisiaan, ei saa myöskään kehitysrahoitusta”, Tavio sanoi suurlähettiläspäivillä Helsingissä.

Ylen raportin mukaan Tavio vaatisi Somalian ottavan vastaan 100 pakkopalautettua Suomesta ehtona kehitysavun jatkamiselle.

Vuonna 2022 Somalia oli Suomen toisiksi suurin avustuskohde heti Ukrainan jälkeen. Tämän jälkeen vuonna 2023 kehitysapua pienennettiin tuntuvasti ja Ukrainan avustus erotettiin kehitysavusta erilliseksi.

Somalian turvallisuustilanne on huono. Pakkopalautukset maahan olivat vuodesta 2021 jäissä lähes kolme vuotta tästä syystä. Elokuuhun mennessä Suomen poliisi oli kuitenkin onnistunut palauttanut Somaliaan 11 maan kansalaista.

Köyhä sisällissodan runtelema maa ei haluaisi ottaa vastaan kansalaisia, joista osa on syyllistynyt Suomessa rikoksiin.

Yle kertoo osan haastattelemistaan virkamiehistä uskovan, että Tavio haluaisi todellisuudessa lakkauttaa Somalian kehitysavun täysin, eikä mikään määrä pakkopalautettuja olisi hänelle tarpeeksi.

Pakkopalautukset kuuluvat sisäministeriön alaisuuteen.

