Kolme ihmistä on ammuttu kuoliaaksi Uppsalan kaupungissa, joka sijaitsee Ruotsin pääkaupungista pohjoiseen, poliisi kertoi. Tämä on viimeisin ampumistapaus, joka on järkyttänyt pohjoismaata.

Poliisin mukaan he saivat ilmoituksia laukauksista Uppsalan keskustassa, noin 60 kilometriä Tukholmasta pohjoiseen. Poliisi kertoi, että "useita henkilöitä on löydetty haavoittuneena, ja haavat voivat olla ampumisen aiheuttamia".

Päivitetyn lausunnon mukaan poliisi vahvisti, että: "Kolme ihmistä on kuollut ampumisen seurauksena." Tapausta tutkitaan murhana.

Ruotsin yleisradioyhtiö SVT raportoi, että silminnäkijöiden mukaan epäilty pakeni skootterilla.

TV4 puolestaan kertoi, että laukaukset ammuttiin kaupungin keskustassa sijaitsevassa kampaamossa.

Silminnäkijät kertoivat kanavalle kuulleensa viisi laukausta ja nähneensä ihmisten juoksevan eri suuntiin.

Liikenneviraston mukaan junaliikenne Uppsalaan ja sieltä pois keskeytettiin tilapäisesti.

Pohjoismaa on kamppaillut viime vuosina hillitäkseen ammuskeluita ja pommi-iskuja, jotka liittyvät rikollisjengien välienselvittelyihin.

Tekijät ovat usein nuoria teini-ikäisiä, joita palkataan palkkamurhaajiksi, koska he ovat alle 15-vuotiaita, mikä on Ruotsin rikosoikeudellisen vastuun alaikäraja.

Ruotsin poliisi kertoi tammikuussa, että ampumistapausten määrä oli vähentynyt vuonna 2024 toista vuotta peräkkäin. Vuonna 2024 kirjattiin 296 ampumistapausta, mikä on 20 prosentin lasku edellisvuoteen verrattuna.