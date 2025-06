Bahrain

Bahrainissa sijaitsee Yhdysvaltain laivaston viidennen laivueen päämaja, jonka vastuualue kattaa Persianlahden, Punaisenmeren, Arabianmeren ja osia Intian valtamerestä.

Qatar

24 hehtaarin kokoinen Al Udeidin lentotukikohta, joka sijaitsee autiomaassa pääkaupunki Dohan ulkopuolella, toimii Yhdysvaltain Keskuskomennon eteenpäin sijoitettuna päämajana. Tämä komentokeskus johtaa Yhdysvaltain sotilasoperaatioita laajalla alueella, joka ulottuu lännessä Egyptistä Kazakstaniin idässä. Lähi-idän suurimmassa Yhdysvaltain tukikohdassa on noin 10 000 sotilasta.

Kuwait

Kuwaitissa on useita laajoja sotilaslaitoksia, kuten Camp Arifjan, joka toimii Yhdysvaltain armeijan Keskuskomennon eteenpäin sijoitettuna päämajana, sekä Ali Al Salemin lentotukikohta, joka sijaitsee noin 40 kilometrin päässä Irakin rajasta ja tunnetaan eristyneisyytensä ja karun ympäristönsä vuoksi nimellä 'The Rock'. Camp Buehring perustettiin Irakin sodan aikana vuonna 2003, ja se toimii Yhdysvaltain armeijan yksiköiden tukikohtana, kun ne siirtyvät Irakiin ja Syyriaan.

Yhdistyneet Arabiemiiraatit

Al Dhafran lentotukikohta, joka sijaitsee Abu Dhabin eteläpuolella ja joka on jaettu Yhdistyneiden Arabiemiiraattien ilmavoimien kanssa, on tärkeä Yhdysvaltain ilmavoimien keskus. Tukikohta on tukenut keskeisiä operaatioita Daeshia vastaan sekä tiedustelutehtäviä alueella.

Dubain Jebel Alin satama, vaikka se ei olekaan virallinen sotilastukikohta, on Yhdysvaltain laivaston suurin satamapaikka Lähi-idässä ja isännöi säännöllisesti Yhdysvaltain lentotukialuksia ja muita aluksia.

Irak

Yhdysvallat ylläpitää läsnäoloa Ain Al Asadin lentotukikohdassa Länsi-Irakin Anbarin maakunnassa, tukien Irakin turvallisuusjoukkoja ja osallistuen Naton tehtäviin. Vuonna 2020 Iranin ohjusiskut kohdistuivat tukikohtaan kostona Yhdysvaltain suorittamalle iranilaisen kenraali Qasem Soleimanin surmalle. Pohjois-Irakin Kurdistanin autonomisella alueella sijaitseva Erbilin lentotukikohta toimii Yhdysvaltain ja liittouman joukkojen harjoituskeskuksena ja tukikohtana. Tukikohta tarjoaa turvallisen sijainnin koulutukselle, tiedustelutiedon jakamiselle ja logistiselle koordinoinnille.

Saudi-Arabia

Vuonna 2024 Saudi-Arabiassa oli 2 321 Yhdysvaltain sotilasta Yhdysvaltain hallinnon mukaan. He toimivat yhteistyössä Saudi-Arabian hallituksen kanssa tarjoten ilmapuolustus- ja ohjuspuolustuskykyjä sekä tukien Yhdysvaltain sotilasilma-alusten toimintaa.

Osa heistä on sijoitettu noin 60 kilometrin päähän Riadista Prince Sultanin lentotukikohtaan, joka tukee Yhdysvaltain armeijan ilmapuolustusjärjestelmiä, kuten Patriot-ohjusjärjestelmiä ja Terminal High Altitude Area Defense -järjestelmiä.

Jordania

Azraqissa, 100 kilometriä koilliseen pääkaupunki Ammanista, sijaitsee Muwaffaq al Saltin lentotukikohta. Tukikohta isännöi Yhdysvaltain ilmavoimien 332. ilmaekspeditionääristä siipeä, joka suorittaa tehtäviä Levantin alueella, Library of Congressin vuoden 2024 raportin mukaan.