Brasilian presidentti Luiz Inácio Lula da Silva avasi BRICS-konferenssin ja käytti puheenvuoronsa kritisoidakseen multilateraalisuuden nykytilaa viimeaikaisten globaalien konfliktien valossa.

Puhuessaan sunnuntaina Rio de Janeirossa 11 BRICS-maiden johtajalle Lula totesi, että "olemme todistaneet ennennäkemätöntä multilateraalisuuden romahdusta" 80 vuotta fasismin kukistamisen ja YK:n perustamisen jälkeen.

Hän varoitti myös, että "vaivalla saavutetut edistysaskeleet, kuten ilmasto- ja kauppajärjestelmät, ovat uhattuina."

Puheessaan Lula tuomitsi voimakkaasti Israelin pommitukset Gazassa ja kehotti maailmaa puuttumaan tilanteeseen ja pysäyttämään sen, mitä hän kuvaili Israelin tekemäksi "kansanmurhaksi."

"Emme voi pysyä välinpitämättöminä Israelin Gazassa toteuttamalle kansanmurhalle, viattomien siviilien summittaisille tappamisille ja nälän käytölle sodankäynnin välineenä", hän sanoi Kiinan, Intian ja muiden jäsenmaiden johtajille.

Hän lisäsi, että konfliktin ratkaisu "on mahdollista vain Israelin miehityksen päättymisen ja itsenäisen Palestiinan valtion perustamisen kautta vuoden 1967 rajoille."

Lula myös "tuomitsi Iranin alueellisen koskemattomuuden loukkaukset" ja korosti "suoran vuoropuhelun syventämisen kiireellisyyttä Ukrainassa tulitauon ja kestävän rauhan saavuttamiseksi."

Hän kehotti BRICS-ryhmää aktiivisesti edistämään rauhaa ja toimimaan välittäjänä kansainvälisissä konflikteissa.

"On aina helpompaa investoida sotaan kuin rauhaan", Lula totesi ja lisäsi, että "ydinkatastrofin pelko on palannut osaksi arkea."

Brasilian vasemmistolainen johtaja vahvisti lisäksi ryhmän strategisen merkityksen globaalissa taloudessa ja sen sitoutumisen oikeudenmukaisuuteen, kestävyyteen ja osallistavuuteen perustuvaan kehitysmalliin.

Hän korosti ryhmän potentiaalia johtaa rakenteellisia muutoksia ja vahvistaa yhteistyötä kehittyvien talouksien välillä.

"BRICS on puolueettomuuden periaatteiden perijä. Kun multilateraalisuus on hyökkäyksen kohteena, autonomiamme on jälleen vaakalaudalla", hän sanoi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut asettaa 100 % tullit ryhmää vastaan, jos se pyrkii vaihtoehtoihin Yhdysvaltain dollarille kansainvälisessä kaupassa.

Kiinan presidentti Xi Jinping ei osallistu tähän BRICS-huippukokoukseen, mikä on hänen ensimmäinen poissaolonsa sen jälkeen, kun hänestä tuli maan johtaja vuonna 2012.

Maan pääministeri Li Qiang edustaa Kiinaa hänen sijastaan. Venäjän presidentti Vladimir Putin osallistuu videoyhteyden kautta.

Ryhmän muodostivat alun perin Brasilia, Venäjä, Intia ja Kiina, ja heidän ensimmäinen huippukokouksensa pidettiin vuonna 2009.

Liittouma laajeni myöhemmin kattamaan Etelä-Afrikan, Egyptin, Etiopian, Indonesian, Iranin, Saudi-Arabian ja Yhdistyneet arabiemiraatit. Yhteensä BRICS-maat edustavat nyt yli puolta maailman väestöstä ja tuottavat 40 % sen taloudellisesta tuotannosta.

Brasilia on määritellyt kuusi strategista painopistettä huippukokoukselle: globaali yhteistyö terveydenhuollossa; kauppa, investoinnit ja rahoitus; ilmastonmuutos; tekoälyn hallinta; rauhan edistäminen ja turvallisuus; sekä institutionaalinen kehitys.